經濟

香港地產

帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推

【明報專訊】新冠疫情持續嚴峻，業界估計本月餘下時間，新盤成交將由小型新盤及餘貨主導之際，日前已預告部署短期開展新一輪銷售、香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧星濤，即日起停售35伙標準單位餘貨，市場估計發展商有機會調高相關單位售價，稍後再次推售。

上月初開售至今累沽380伙 套逾18億

單位總數614伙的帝御‧星濤，上月初開售至今累沽約380伙，佔項目單位總數逾六成，估計套現逾18億元。與此同時，恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的德成街本木，項目17伙餘貨提價1%至2%後，昨上載新銷售安排，周五（11日）展開新一輪銷售推出12伙，包括3伙開放式戶、6伙1房戶、3伙2房戶，實用面積256方呎開放式戶折實入場費665萬元起，整批折實價計總值1.14億元。本木上月底推出至今累售98伙，佔全盤172伙57%，套現約9.6億元。

本木周五新一輪銷售12伙

雖然昨日一手交投並不熾熱，但個別一手餘貨仍錄得高價成交；華懋已屆現樓的元朗朗城滙，本月迄今暫售3伙、銷售總額逾3940萬元，其中第2座32樓H室、實用面積749方呎3房戶，成交價1419.56萬元，實呎18,953元，成交價料創項目2018年底開售以來新高紀錄。

朗城滙3房近1420萬創新高

新地（0016）上月底以折實均呎2.8萬推出的南昌站匯璽III餘貨，項目自上月28日開展新一輪銷售以來，過去10天累售約65伙，包括昨天連售的3伙實用面積279至393方呎開放式及1房戶，成交價697.68萬至951.64萬元、實呎2.4萬至2.5萬元。另同系元朗錦田PARK YOHO Milano，透過招標售出36B座15樓B室，屬894方呎連平台和天台特色戶，3房連儲物房間隔，成交價1663.8萬元、實呎18,610元。

耀爵臺一年半來首開齋

光萬投資持有的何文田伯爵街耀爵臺，錄得去年7月後、近1年半來首宗一手成交，透過招標以2030萬元售出12樓單位、屬實用面積982方呎3房戶，實呎20,672元；上述12樓單位曾於2013年9月以發價單形式推出，當時定價2706萬元、不提供折扣或回贈，意味是次招標成交價，比7年前平676萬元或25%。

相關字詞﹕耀爵臺 匯璽iii 朗城滙 本木 帝御‧星濤

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