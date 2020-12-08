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日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓

【明報專訊】上月底公布的施政報告為非住宅物業減辣，不少業主隨時放售大額物業，其中日本玩具生產商TOMY最新放售尖沙嘴星光行近1萬方呎寫字樓，若以對上同類物業今年初成交呎價計，有關物業市值約2億元水平。

以呎價2.1萬元計市值料約2億

萊坊指，上述物業為星光行12樓07至12、14至16及16A室，為全海景辦公室單位，總面積約9621方呎。雖然代理方面未有透露業主叫價，不過若以對上一個海景單位於今年1月呎價曾達2.1萬元成交計，今次放售物業市價或約2億元水平，惟近月個別望內街單位，成交呎價則僅約1萬元。

80年代起陸續買入物業

資料顯示，物業由日本玩具生產商TOMY旗下子公司TOMY （Hong Kong） Limited早於80年代先後購入，據悉該公司現時自用當中約6000多方呎樓面，其餘作出租。TOMY旗下生產多款不同玩具，一系列的Tomica玩具車，更備受不同年齡玩家甚至收藏家的追捧。

油塘工廈6.7萬呎樓面3.5億放售

此外，戴德梁行指，油塘工業大廈第四座一籃子物業，將以現况交吉出售，意向價3.5億元，物業位處油塘綜合發展區，現為樓高4層的工業大廈，1979年落成，今次放售之物業，涉約67,525方呎，連7個貨車車位及2個私家車車位，佔整個地段業權份數約43%，呎價約5183元水平。戴德梁行資本市場部助理董事關逸澝表示，原業主自用上述物業作貨倉多年，現計劃明年初搬離油塘區並交吉出售，呎價貼近市場水平，預期租金回報可超過3.5厘，該一籃子單位同時可以分拆出售，單位面積約5000方呎起。

尚都商舖連車位1.88億放售

由市建局、百利保（0617）持有的長沙灣尚都之基座商舖連車位，於市場上招標，並於明年1月29日截標，物業意向價1.88億元。上述物業樓高2層，商場地下連一樓總建築面積約12,158方呎，另外4個商業車位及1個電單車位一併招標放售。買家可選擇入標購入一個或多個舖位，建築面積由約1765方呎起。另新世界（0017）近日推售荔枝角商廈項目LCK888，市傳有本地零售商洽購兩層共約4.8萬方呎樓面，惟消息未獲證實。

相關字詞﹕工廈放售 商場放售 商廈放售 油塘工業大廈 tomy車 星光行 非住宅物業

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