御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成

放租4月 獲外區客洽詢

香港置業高級聯席董事周淵博表示，租出單位為御．豪門中高層B室，實用面積約1014方呎，3房套連多用途套房間隔，望九龍寨城公園景，業主放租4個月後吸引外區客洽詢，新租客斥2.8萬元承租3房戶，實用呎租約27.6元，低屋苑同類單位市值月租約3.2萬至3.3萬元約13%。業主2012年11月以約1478.3萬元購入單位，持貨8年，租金回報約2.3厘。

菁雋1房月租9300元 呎租38元

新界方面，有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，再錄低於1萬元租賃成交。中原地產分行經理陳家富表示，單位為菁雋低層1室，實用面積248方呎，1房間隔，議價後減7％，並以9300元租出，實用呎租37.5元，屬市價水平。業主去年7月以363.8萬元買入，租金回報約3.1厘。

匯璽II 海景1房1.95萬租出

此外，香港置業分行分區董事駱啟生表示，南昌站匯璽II 5B座高層C室，實用面積362方呎，1房間隔，望海景，新近以1.95萬元租出，實用呎租約53.9元。單位業主2018年9月以約953.5萬元購入上述單位，現租金回報約2.5厘。