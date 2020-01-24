經濟

香港地產

西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元

【明報專訊】疫情下不但豪宅出現銀主盤，新界村屋更罕有錄得銀主盤成交個案。西貢有村屋業主購入單位僅1年，即淪為銀主盤，為市場罕見，而該村屋單位最終以401萬元沽出，一年多帳面僅升值1萬元。此外，火炭南莊苑則錄得屋苑5個月來首宗二手成交，以3730萬元易手，為屋苑今年新低價。

明報記者 張允亭

利嘉閣分行高級聯席董事歐柏倫表示，上述為西貢井欄樹村雙號一個樓齡約23年、分層村屋頂層連天台單位，實用面積358方呎，2房間隔，連358方呎天台，望山景。該舊契村屋單位由銀主以招標方式出售，最終獲中標買家以401萬元購入，實呎約11,201元。原業主去年8月才以約400萬元購入，持貨僅約一年即淪為銀主盤。現時單位成交價較去年僅高1萬元，亦即物業升值約0.3%。歐又指，區內銀主放盤一向不多，上述為區內近期較罕見的銀主盤成交個案。

南莊苑雙號屋3730萬 今年新低

限聚令持續下，火炭南莊苑新錄得屋苑近5個月來首宗成交，有近2000方呎洋房以3730萬元易手。中原分區經理曾紀賢表示，上述為南莊苑最新錄雙號屋，實用面積1947方呎，以3730萬元易手，實呎19,158元，成交價及呎價均為屋苑今年新低。原業主1999年以1714萬元購入上址，持貨21年，帳面獲利約2016萬元，物業升值約1.1倍。

宏景花園疫下2房已補價首破800萬

不過，另一邊廂，市區居屋及景觀優質的私宅單位，卻不乏買家以高價接貨。其中，鑽石山居屋宏景花園新近有2房單位以833萬元於已補地價市場易手，為屋苑首破800萬元的成交。富誠地產高級客戶主任林凱薇表示，上述為宏景花園3座高層J室，實用面積467方呎，2房間隔，於自由市場以833.8萬元成交，實呎17,854元，成交價及呎價均為屋苑新高。原業主2012年10月225萬元未補價購入，持貨8年，料連同補地價費用計，轉手仍獲利甚豐。

香港仔中心3房1360萬破頂

至於樓齡約39年的香港仔中心，有海景戶同樣以屋苑新高價易手。香港置業分行營業經理郭詠詩表示，上述單位為香港仔中心U座觀景閣高層2室，實用面積721方呎，望海景，3房套間隔。原業主於3個月前以1480萬元放盤，經議價，新近以1360萬元獲年輕夫婦買家承接，減幅8%，實呎18,863元，成交價創屋苑新高。原業主早於1981年以33.5萬元一手購入，持貨39年，帳面獲利1326.5萬元，物業升值近40倍。

相關字詞﹕村屋 西貢 火炭 宏景花園 香港仔中心 銀主盤 二手市場 南莊苑

上 / 下一篇新聞

京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
小家電生產商Vesync今招股
小家電生產商Vesync今招股
港股借勢回調 力守20天線
港股借勢回調 力守20天線
京東商城成數碼人民幣網購試點
京東商城成數碼人民幣網購試點
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
受惠補貼 國際家居盈喜
受惠補貼 國際家居盈喜
港視11月網購訂單額 按年升96%
港視11月網購訂單額 按年升96%
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
岑智勇：新股Vesync值得留意
岑智勇：新股Vesync值得留意
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
技術取勝：明源雲41元成短線支持
技術取勝：明源雲41元成短線支持
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
疫情持續下 今年結婚人數大減半
疫情持續下 今年結婚人數大減半
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨