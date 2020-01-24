西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元

明報記者 張允亭

利嘉閣分行高級聯席董事歐柏倫表示，上述為西貢井欄樹村雙號一個樓齡約23年、分層村屋頂層連天台單位，實用面積358方呎，2房間隔，連358方呎天台，望山景。該舊契村屋單位由銀主以招標方式出售，最終獲中標買家以401萬元購入，實呎約11,201元。原業主去年8月才以約400萬元購入，持貨僅約一年即淪為銀主盤。現時單位成交價較去年僅高1萬元，亦即物業升值約0.3%。歐又指，區內銀主放盤一向不多，上述為區內近期較罕見的銀主盤成交個案。

南莊苑雙號屋3730萬 今年新低

限聚令持續下，火炭南莊苑新錄得屋苑近5個月來首宗成交，有近2000方呎洋房以3730萬元易手。中原分區經理曾紀賢表示，上述為南莊苑最新錄雙號屋，實用面積1947方呎，以3730萬元易手，實呎19,158元，成交價及呎價均為屋苑今年新低。原業主1999年以1714萬元購入上址，持貨21年，帳面獲利約2016萬元，物業升值約1.1倍。

宏景花園疫下2房已補價首破800萬

不過，另一邊廂，市區居屋及景觀優質的私宅單位，卻不乏買家以高價接貨。其中，鑽石山居屋宏景花園新近有2房單位以833萬元於已補地價市場易手，為屋苑首破800萬元的成交。富誠地產高級客戶主任林凱薇表示，上述為宏景花園3座高層J室，實用面積467方呎，2房間隔，於自由市場以833.8萬元成交，實呎17,854元，成交價及呎價均為屋苑新高。原業主2012年10月225萬元未補價購入，持貨8年，料連同補地價費用計，轉手仍獲利甚豐。

香港仔中心3房1360萬破頂

至於樓齡約39年的香港仔中心，有海景戶同樣以屋苑新高價易手。香港置業分行營業經理郭詠詩表示，上述單位為香港仔中心U座觀景閣高層2室，實用面積721方呎，望海景，3房套間隔。原業主於3個月前以1480萬元放盤，經議價，新近以1360萬元獲年輕夫婦買家承接，減幅8%，實呎18,863元，成交價創屋苑新高。原業主早於1981年以33.5萬元一手購入，持貨39年，帳面獲利1326.5萬元，物業升值近40倍。