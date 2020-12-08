湯文亮：大家齊唱「Band on the run」

廠商叫會計走佬 轉移視線

有很多人不明白，流亡議員所犯的罪是很輕，如果碰到一個「啱嘴型」的法官，隨時是緩刑或者是社會服務令，就算其他法官，3個月刑期差不多是上限，點解要流亡。有做廠的老友話，有不少廠家遇到困難，或者周轉不靈，就會叫會計走佬；面對銀行、物料供應商，甚至工人追數，就會話會計走佬。

除了銀行條數之外，其他欠債大多數是不了了之，或者這是前議員全家流亡的原因之一。

今次前議員流亡之後，話政府凍結全部財產，有人甚至話抄家，最後證實是85萬元，香港政府差些少中伏，好彩及時解封，如果凍結前議員正常或者家人戶口，就會被人話香港已經不是世界金融中心。不過，美國亦沒有為此指摘香港政府，因為這是美國慣常招數，受害者敢怒不敢言，只是希望從美國政府手中攞番多少就算。

凍結財產 美國慣常招數

不少建制派的人話，法官冇可能畀前議員去學術交流，其實，反對的應該是反建制派，前議員美其名是流亡，其實是逃兵。雙方交戰，最忌是出現逃兵，項羽在鉅鹿之戰，破釜沉舟，沒有逃兵，因此可以大敗秦將章邯，到垓下之戰，8000子弟有不少變成逃兵，結果是項羽要烏江自刎。建制派應該希望反建制派出現一支流亡樂隊，他們就勝券在握。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]