經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清

【明報專訊】究竟HMVOD（8103）這隻股票和蕭定一有什麼關係，說真的，我也搞不清楚，皆因誰都知道，HMV是他在幾年前收購的公司，但是就HMVOD這公司的股權交易公開披露中，卻完全找不到有關他的資訊，只看到和他相熟的李月華在9月30日持有9.31%的股票。

股價近日升了2倍

無論如何，HMVOD這隻股票在近日升了2倍，氣勢實在強橫。在我的收費網站，有讀者買後贏了錢，十分高興，課金給我幾千元，這是我第一次收到課金，比他更要高興。

有朋友則登記了成為HMVOD的會員，對其內容和編排讚嘆不絕，說蕭定一不愧是電影發燒友，把這個平台搞得有聲有色。我的回答仍然是那一句﹕「乜呢間公司真係同蕭定一有關係的嗎？」

開拍新電影 開正蕭嗰瓣

然而，我和蕭定一的確有合作，就是他的新片《PTGF》，由我負責當監製，即是從找資金到製作，一腳踢都要參與。所謂的「PTGF」，即是「part time girl friend」，是有名的高登小說改編，現在資金大致上已到位，劇本也已七七八八，正作出最後修改，同時也在積極casting。

這部戲我們抱有很大的信心，一來是現時人們不敢開拍電影，處於空窗期。

二來本土主義盛行，港產片有一定的票房。三來這是蕭定一翻身之作，必定出盡全力，現在見他日度夜度，以前拍過億元的電影，都無咁用心機，因為絕對不容有失。四來，這種戲開正他嗰瓣，所以我認為，幾乎是實食無黐牙。

[周顯 投資二三事]

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