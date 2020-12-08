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劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增

【明報專訊】港股昨天低走跑輸外圍股市，由於弱勢股繼續受壓，新經濟未見起色，連強勢的舊經濟股都陷入調整，大市失去重心；不過，整體沽壓暫且不大，形勢受到挑戰但未逆轉。丘鈦（1478）逆市中展現強勢，可以留意。

恒指昨高開34點後下滑，早市最多跌579點、低見26,256點反彈，收市報26,506點，跌329點或1.23%；國指跌1.42%。大市成交1353億元，與60天平均相若，交投平穩。恒指一度跌穿20天線及上周一的低位，收市前收復20天線；不過，國指低收10500點之下，為近1個最低位收市。

內房及物管跌2.1%表現最差

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率26比74，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔一半成；陽燭對陰燭為22比78，大市普遍下跌，沽盤積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，整體有九成行業下跌，內房及物管跌2.10%表現最差，其次汽車及相關跌1.77%，中資電力、中資金融跌1.59%。

弱勢的內房及物管股受壓，華潤置地（1109）、世茂（0813）跌逾3%尋底，上周反彈保利物業（6049）永升生活（1995）急回逾4%，雅生活（3319）創近期低位；建材及基建的海螺（0914）、中鐵建（1186）破位而下，弱勢的愈弱。

平保匯控回吐逾1% 守住10天線

近1個月恒指領漲的火車頭──平保（2318）、匯控（0005）回吐逾1%，但處於10天線上，保持向好趨勢；但強勢內險太保（2601）、內銀招行（3968）跌逾3%。此外，車股吉利（0175）、長城汽車（2333）先後跌穿20天線，玖紙（2689）、海豐（1308）調整持續，舊經濟股炒風明顯降溫。

環保新能源升2.57%表現最強

至於上升行業，環保及新能源升2.57%表現最強，主要是上周漲逾五成的保利協鑫（3800）昨天升逾兩成。本地概念股靠穩，房託基金、地產及相關升0.49%及0.10%，本地零售服務跌0.21%，跑贏大部分行業。個別房託地產股信置（0083）、九置（1997）、置富（0778）上升動力較強，挑戰區間頂部。

此外，電子產品部件股丘鈦、高偉（1415）的強勢未受到大市氣氛偏淡打擊，買盤相當積極，前者走勢較穩。丘鈦產品高端化持續，今年10月攝像頭模組銷售按年跌5%，按月持平，當中3200萬像素及以上攝像頭模組銷售按年增85%，按月增逾半成。電子產品的多攝像頭模組、3D模組發展趨勢，加上智能家居、汽車及物聯網應用對攝像頭模組帶來需求及更高規模的要求，丘鈦可以受惠。

股價方面，電子產品部件股舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）調整，丘鈦攀升顯得強勢。丘鈦昨天升穿10.5元阻力，上升動力持續增強，後市有望上試11.5、12元水平；止蝕位放在10天線（現約10.3元）。

[劉思明 數據尋寶]

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