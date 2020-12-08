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經濟
2020年12月8日星期二
技術取勝
投資策略
京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
小家電生產商Vesync今招股
港股借勢回調 力守20天線
京東商城成數碼人民幣網購試點
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
受惠補貼 國際家居盈喜
港視11月網購訂單額 按年升96%
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
岑智勇：新股Vesync值得留意
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
技術取勝：明源雲41元成短線支持
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
疫情持續下 今年結婚人數大減半
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨
技術取勝：明源雲41元成短線支持
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【明報專訊】中生製藥7.6元沽壓大（圖）
九置有機會挑戰43元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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