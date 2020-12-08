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薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極

【明報專訊】內地直播帶貨近期被揭發眾多亂象，包括：流量造假、成交額造假、退款率極高、貨品虛假宣傳及假貨等，近期出現了新發展。其中，貨品虛假宣傳和假貨事件獲得有關當局較積極的回應。但最令人憂慮的流量造假和成交額造假事件，當局介入一直欠積極，甚至有報道指有商家報案，警方也不受理立案。

先說說虛假宣傳或假貨事件的處理。11月6日，浙江省宣布，某珠寶商行購入蚌和珍珠，然後將珍珠塞入蚌內，再在直播期間開蚌取出珍珠，以誤導消費者，對它罰款20萬元（人民幣，下同）。11月10日，成都市市場監管局亦指成都「十七歲貿易有限公司」在直播清貨活動中虛假宣傳，對它罰款15萬元。

只處理假貨和貨品虛假宣傳

至於有「快手第一帶貨主播」之稱的辛巴，旗下公司直播售賣的「即食燕窩」被指是糖水事件，擾攘超過1個月後，辛巴終於在11月27日在網上發文道歉，承認該款產品只是燕窩風味飲品，確實存在誇大銷售。

辛巴還聲稱，由於品牌方迴避不見面，該公司決定先召回飲品，以退一賠三的方式解決事件，之後再追究品牌方的責任。由於直播期間那款飲品的銷售額超過1500萬元，該公司將需要退款及賠償合共近6200萬元。但亦有消費者指該公司對於交易的落單時間設定了嚴格限制，自己已被拒絕退款和賠償。據報道，廣東省多個部門已介入調查事件。

商家直播賣阿膠糕

122萬元交易額被指退剩4萬

然而，對於多宗流量造假和成交額造假事件，一直未見當局有實質行動，包括：雙11當晚脫口秀演員李雪琴等參與的Maxhub等三個品牌商的直播活動中，311萬觀眾被指只有不到11萬是真實，其他都是刷流量；以及主持人汪涵在11月6日的直播帶貨被多名商家投訴，貨品成交之後的退款率極高（其中一人的退款率高達76.4%）。

這個時候還爆出另一宗刷單造假事件。話說內地演員兼歌手楊坤11月8日晚上在「抖音」進行直播帶貨活動，其中一名阿膠糕商家錄得122萬元銷售額，但不到2日就有大批客戶要求退款，銷售額只剩下約4萬元，退款率高達96.7%。這還是該商家後來停止辦理退款的數字。

該商家強調，有很多迹象顯示，這是「有組織的刷單行為」，而且水平很低。因為該公司在網上設定每盒原價為298元，每次買1至5盒的優惠價是每盒118元，若超過5盒，會回復成原價。但當日只有約600名買家落單，銷售額卻高達122萬元，當中不少買家都一次過用原價購買15盒，而不要優惠價。

此外，在他拒絕退款之後，有些買家在聊天工具和電話錄音中承認，是收了錢刷單進行假交易，懇求他退款。更有買家向他發紅包，表示將所收的錢退回給他，只求退款，否則自己就會虧本。

民警稱刷單是「以次充好」 不算詐騙

11月16日，該名商家聯同其餘兩名商家，與為該場直播招商的杭州天映網絡科技有限公司交涉。據悉，3名商家在事前分別支付了10萬元、12萬元和13.5萬元的開播費，而直播期間的落單成交額還要被抽成20%。但只有一間公司的合約獲保證，銷售額至少不低於開播費。

3家公司願意簽下這樣的合約，無非是看到楊坤號稱有700萬網上粉絲，又曾在《中國好聲音》擔任導師，兼且在杭州天映以及「抖查查」、「紅人點集」等第三方機構的數據看來，其直播帶貨往績不錯。數據顯示，楊坤今年上半年直播帶貨首秀的成交額就有1451萬元，9月24日那場的成交額更高達3000萬元，10月30日亦有2382萬元。

杭州天映聲稱，11月8日那場直播共有40款商品，其中10款是楊坤團隊自己招商，另外30款的時段由該公司花338萬元購買，再零售給各個商家，該公司也是受害者，沒有涉及刷單。雙方交涉不果，3名商家決定報案。但報道指當時民警表示，即使有證據表明楊坤直播靠刷單來冲量，也只算是「以次充好」，不算「詐騙」，只屬民事糾紛，警方不予立案。

對於刷單造假事件，阿膠糕賣家的律師認為屬於詐騙，但另一內地律師認為屬於民事糾紛。後者表示，刷單很難認定為刑事詐騙，除非受害人特別多，事件影響非常廣泛。若打民事官司，刷手不認帳，取證不了，很難打贏；就算刷手承認，能否到法庭作證也是問題。

筆者認為，如上述內地民警的說法屬實，則仿似由無變有才算詐騙，由小變大就只是以次充好，明顯有問題。若按照這個原則，很多造假帳案件內地警方也不用處理了。現時所有關於內地直播和網購的數據都已經失去公信力。若不找出一些人出來「祭旗」，相信難以平息民憤。

說回楊坤，他在12月6日還進行了另一場直播帶貨。期間滿臉通紅，好像喝醉酒，經常重複同一句話，而且報錯價格，需要工作人員提示，被大批網友批評。馬上就是雙12了，辛巴和楊坤會否再登場，雙12又會否再爆出造假事件？

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕楊坤 辛巴 退款 造假 成交額 流量 刷單 直播帶貨 直播

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