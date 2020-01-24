金曹：短線震盪合理 後市仍看28000

【明報專訊】港股踏入12月走勢變得拖拖拉拉，完全沒有了11月的氣勢，這也可能與近年程式交易盛行有關，短線操作以「動能」交易為主，當程式認為上升動力仍然持續，哪怕如11月那樣，由10月結算24,501點大幅拉升到26,501點，升幅超過2000點，但結算仍然繼續拉上26,828點，升幅達到2327點，恒指高位在美國大選後，媒體認為拜登已獲得足夠票數當選，11月6日由已拉到上25,800點，這個價位剛好也是大量過萬張期指淡倉平倉，可以判定為恒指後市的重要支持。只要以下4個因素沒有改變，以往經驗，當趨勢出現之後，恒指上升周期可以長達3個月或多於3000點，所以預期此浪高位可高於24,501點+3000點=27,501點、或1月結算明顯高於11月高位27,040點是合理預期。
4因素影響港股後市
影響港股後市4個因素：
1. 拜登對華政府不會轉為強硬，雖然預期有明顯改善，而且拜登也明言要聯合盟國找到遏制中國的方法，但估計對付美國國內疫情及經濟增長才是重要事項，對華政策可能不會有大動作。那港股有機會回到2018年，特朗普剛啟動貿易戰之前大概28,000至29,400點水平；
2. 美匯持續轉弱，人民幣穩守6.5，那港股更有機會回到2018年中因特朗普出招打擊中國出口及華為，引致股市下跌之前的大約29,000點水平；
3. 影響2020年經濟主要是疫情數字，由於中國及亞洲成績明顯較好，雖然香港有第四波，但由於市民比較合作戴口罩及保持社交距離，加上第一批疫苗也開始應市，近來傳統地產、銀行、零售股板塊也見底反彈，如中電（0002）這種舊經濟指標也可以由低位反彈上75元阻力位以上，對2021年經濟復蘇更有把握。
4. 中國11月外匯儲備31,785億美元，明顯高於預期31,500億美元及前值31,279.8億美元。中國海關總署公布，以美元計價11月出口按年增長21.1%，創下2018年2月以來最大升幅；11月進口按年增長4.5%，連續第三個月正增長。資金持續流入中國，對2021年股市有支持，恒指高位應可輕易高於11月見到的27,040點。
恒指於12月7日增加成分股，高開34點報26,870點遇到大阻力，明顯11月太過超買，有基金在結算26,828點已經提早鎖倉，加上趁好消息落實出貨也屬於正常操盤手法。結果指數回調超過500點，最低見26,256點。恒指12月期權活躍成交是25,480點至27,200點、而1月期權活躍成交為24,800至28,000點，估計12月在26,600點炒上落，或許出現一次向下震倉但估計26,000點支持力強，樂觀年結接近27,000點、而1月目標28,000點。