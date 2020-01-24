經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：短線震盪合理 後市仍看28000

【明報專訊】港股踏入12月走勢變得拖拖拉拉，完全沒有了11月的氣勢，這也可能與近年程式交易盛行有關，短線操作以「動能」交易為主，當程式認為上升動力仍然持續，哪怕如11月那樣，由10月結算24,501點大幅拉升到26,501點，升幅超過2000點，但結算仍然繼續拉上26,828點，升幅達到2327點，恒指高位在美國大選後，媒體認為拜登已獲得足夠票數當選，11月6日由已拉到上25,800點，這個價位剛好也是大量過萬張期指淡倉平倉，可以判定為恒指後市的重要支持。只要以下4個因素沒有改變，以往經驗，當趨勢出現之後，恒指上升周期可以長達3個月或多於3000點，所以預期此浪高位可高於24,501點+3000點=27,501點、或1月結算明顯高於11月高位27,040點是合理預期。

4因素影響港股後市

影響港股後市4個因素：

1. 拜登對華政府不會轉為強硬，雖然預期有明顯改善，而且拜登也明言要聯合盟國找到遏制中國的方法，但估計對付美國國內疫情及經濟增長才是重要事項，對華政策可能不會有大動作。那港股有機會回到2018年，特朗普剛啟動貿易戰之前大概28,000至29,400點水平；

2. 美匯持續轉弱，人民幣穩守6.5，那港股更有機會回到2018年中因特朗普出招打擊中國出口及華為，引致股市下跌之前的大約29,000點水平；

3. 影響2020年經濟主要是疫情數字，由於中國及亞洲成績明顯較好，雖然香港有第四波，但由於市民比較合作戴口罩及保持社交距離，加上第一批疫苗也開始應市，近來傳統地產、銀行、零售股板塊也見底反彈，如中電（0002）這種舊經濟指標也可以由低位反彈上75元阻力位以上，對2021年經濟復蘇更有把握。

4. 中國11月外匯儲備31,785億美元，明顯高於預期31,500億美元及前值31,279.8億美元。中國海關總署公布，以美元計價11月出口按年增長21.1%，創下2018年2月以來最大升幅；11月進口按年增長4.5%，連續第三個月正增長。資金持續流入中國，對2021年股市有支持，恒指高位應可輕易高於11月見到的27,040點。

恒指於12月7日增加成分股，高開34點報26,870點遇到大阻力，明顯11月太過超買，有基金在結算26,828點已經提早鎖倉，加上趁好消息落實出貨也屬於正常操盤手法。結果指數回調超過500點，最低見26,256點。恒指12月期權活躍成交是25,480點至27,200點、而1月期權活躍成交為24,800至28,000點，估計12月在26,600點炒上落，或許出現一次向下震倉但估計26,000點支持力強，樂觀年結接近27,000點、而1月目標28,000點。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
小家電生產商Vesync今招股
小家電生產商Vesync今招股
港股借勢回調 力守20天線
港股借勢回調 力守20天線
京東商城成數碼人民幣網購試點
京東商城成數碼人民幣網購試點
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
中國11月出口總值增21% 遠勝預期
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
受惠補貼 國際家居盈喜
受惠補貼 國際家居盈喜
港視11月網購訂單額 按年升96%
港視11月網購訂單額 按年升96%
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
岑智勇：新股Vesync值得留意
岑智勇：新股Vesync值得留意
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
技術取勝：明源雲41元成短線支持
技術取勝：明源雲41元成短線支持
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
疫情持續下 今年結婚人數大減半
疫情持續下 今年結婚人數大減半
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨