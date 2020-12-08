岑智勇：新股Vesync值得留意

恒指以陰燭收市，收市水平能守在20 SMA之上，但就已失守10 SMA。若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭破腳」的利淡形態。保歷加通道闊道持續收窄，指數正在醞釀新方向。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。

中芯國際股價逆市升3.57%

中芯國際（0981）公布，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投訂立合資合同以共同成立合資企業。合資企業的註冊資本為50億美元，中芯控股、國家集成電路基金II和亦莊國投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別佔合資企業註冊資本51%、24.49%和24.51%。合資企業的業務範圍包括生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品（對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動）（受限於市場監管機關最終審批及備案的內容）。受消息帶動，中芯國際股價逆市升3.57%，成交金額 21.64億元，是全日第八大成交股份。

Vesync複合年增長率84%

雖然昨大市下跌，但新股京東健康（6618）暗盤升逾兩成，表現理想，令人再次關注新股市場，當中尤其是電子商貿者，而今天開始招股的Vesync（2148）為小家電電商之一，往績增長強勁，收益由2017年約8520萬美元增加至2019年約1.72億美元，複合年增長率約為42.0%；溢利由2017年約190萬美元增加至2019年約640萬美元，複合年增長率約83.5%，值得關注。

集團主力產銷智能家居設備

集團主要設計及產銷小家電及智能家居設備，據行業報告，於去年在美國以亞馬遜及所有線上渠道的相關零售商之中，集團分別排名第三及第五，而在空氣淨化器及於空氣炸鍋類別中分別排名第一及第二。據消息指出，國際配售已足額，當中，Hillhouse Capital、Meridian Future及Orchid China及LMA SPC等為基石投資者，認購合計約1.44億股，涉資達9466萬美元。

（筆者為香港證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]