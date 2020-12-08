李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療

美骨科收入佔九成 帶量採購影響微

再者，最近已有傳第二輪的國家級別帶量採購有機會於明年第二季前執行，骨科將會是其中一個主打項目。其實今年骨科相關的省級別帶量採購已在多個地方進行，如江蘇、福建、浙江等，更有多市採購聯盟的出現，不利消息可說是「不斷放負」，並已在相關公司的股價上反映。

然而，雖然微創醫療2019年的骨科業務營業額與內地龍頭威高股份（1066）相若，有逾15億元人民幣（佔總收入約三成），但其實當中接近九成的收入都不是來自中國，事關微創醫療的骨科業務收入是來自2013年收購美國Wright Medical Group的骨科業務，或許第二輪採購對微創醫療的影響沒有想像中那麼大。

若以2019年骨科植入細分市場計算，內地的骨科行業接近四成是來國外品牌，鼎鼎大名的威高都只得5%市佔率，而微創醫療更僅佔0.6%。反而剛進行了集採的冠脈支架，本土品牌卻佔內地市場逾七成，因此骨科國產替代的增長空間比起冠脈支架更有看頭，筆者憧憬微創醫療或可在明年骨科集採中獲得增量的機會。

帶量採購無疑對醫療行業的打擊甚廣，大幅降價一來令經銷商的毛利大大減少，更有可能威脅醫療器械廠商的出廠價，未來相關廠商可能需要以直銷形式銷售；二來有藥品帶量採購的前車之鑑，市場今年已轉向偏好主要研發創新藥的公司，未來沒有創新能力的醫療器械廠商或會因為利潤收縮而被邊緣化。

旗下微創心通申上市 料釋潛在價值

微創醫療上個月已在港交所遞交了微創心通的上市申請，其創新的經導管心瓣置換術是未來數年內地最高速增長醫療器械行業之一，有望上市後釋放微創醫療一定潛在價值。

中國的經導管主動脈瓣植入手術（TAVI）未來5年的平均每年增長逾六成，2025年中國的TAVI市場或會達50億元人民幣，筆者期望微創心通將會擁有三成以上的TAVI市場份額，甚至可挑戰啟明醫療（2500）龍頭的地位。因此，在現時醫療器械行業下風，筆者選擇逆市買入微創醫療，憧憬明年國外銷售情况隨着疫情向好而反彈，以及旗下較為創新的業務包括微創心通及手術機械人陸續進入下個里程碑。

（C基金現時持有微創醫療的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]