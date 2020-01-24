劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整

至本周一，恒指上午再由日內高位的26,870點下跌614點，至日內低位26,256點，連續兩個周一日內由高位下跌超過600點。大市在11月上升了2234點或9.27%，故12月在高位整固實屬合理。成交上大市撇除國際指數成分股調整、幾宗大型配售成交亦未見突出，當中，包括小米集團（1810）、先健（1302）、龍湖（0960）和移卡（9923），以及比亞迪（1211）向中證監申請增發H股，似有趁高抽水之嫌。

科技股離高位遠 限制恒指上衝

富時羅素把中交建（1800）、中車（1766）和中鐵建（1186）等8家被美國指名與中國軍方有關聯的國企剔出全球股票指數系列及其他一些指數，MSCI會否有同樣行動，令市場擔心，始終名單內不乏恒指成分股 。

而恒指成分股內大型科技股離前頂有一段距離，如阿里巴巴（9988）、美團（3690）和高位相差14%，小米相差8.9%，騰訊控股（0700）相差5%，增加大市再向上的難度。雖然因疫苗和經濟復蘇的憧憬，資金於板塊上輪動，但如要恒指升破27,500點，難道要匯控年內衝上50元 ，可能性並不高。

恒指在11月17日起，雖然波幅欠奉，但15個交易日也未曾跌穿26,300點，港股在周一已一連失守10天、20天平均線，如失守再26,300點平台，相信會有至少600點跌幅至25,700點。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]