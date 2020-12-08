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日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億

【明報專訊】彭博社報道，日生基礎研究所（NLI Research Institute）估計，日本央行首次超越日本政府養老投資基金（GPIF），成為日本股市最大股東。

為支持股市購入大量ETF

疫情期間，日本央行為支撐股市購入大量ETF，隨着股市攀升，日經平均指數在11月創出29年新高，日本央行投資組合的股票資產在11月底達到45.1萬億日圓（約3.35萬億港元），超過GPIF的44.8萬億日圓（約3.33萬億港元）。

日股上月創出29年新高

金融業界認為，日本央行只會買、不會賣，干預了市場運作。《日本經濟新聞》報道，日本央行目前持有的ETF規模，相當於主板上市企業總市值7％左右。日本的富國生命投資顧問認為，日本央行與日本的公共養老基金聯手入市，對市場構成干預。自2010年12月起，日本央行開始購入ETF。之後為刺激經濟仍持續購買。至今年疫情爆發，日本央行加大力度「托市」，在3月公布全年可能購入價值12萬億日圓（約8930億港元）的日本ETF，是以往目標的兩倍。日本央行近期放慢購買速度，全年購買量可能低於上限。

至於全球最大的養老基金GPIF，也在2014年將投資組合的日本股票份額增至25％。由於相關資產的比例接近25％上限，GPIF正沽出部分持股。反觀日本央行不斷增持ETF，並未沽貨獲利。日生基礎研究所預期，隨着股市上漲，日本央行和GPIF的持股差距將會擴大，若日本央行仍要高位增持，可能面臨更多審查。

（綜合報道）

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