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遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約

【明報專訊】疫情期間遙距辦公有效運作，令高盛管理層考慮將更多職位撤出紐約金融中心，以節省開支。彭博社引述知情人士表示，高盛正研究以佛羅里達州作為資產管理部門的新總部。倘若成事，可能吸引更多金融機構效法跟隨，恐損害紐約的金融中心地位。

紐約金融中心地位恐受損

高盛新改組的資產管理部門，年收入達80億美元，是高盛多元化收入的重要支柱。兩名知情人士稱，後勤人員和一些專業的資產管理職位也將遷往新總部。消息稱，高盛高層正於南佛羅里達州，如邁阿密以北的棕櫚灘縣（Palm Beach County）及勞德代爾堡（Fort Lauderdale）等地物色一些辦公室地點，並與當地官員商討稅務優惠，但目前對選址未有定案，得州的達拉斯等地也可能是選址之一。

高盛早在今年初公布有意削減13億美元成本的目標，將部分員工轉移到較廉宜的辦公地點有助節省開支，暫未知最終有多少員工會遷出紐約。過去10年，高盛逐步擴大在達拉斯和鹽湖城等地的辦事室，以削減開支。今次疫情鞏固了高盛加快將職位遷出紐約的決心。

曼哈頓辦公室空置 「911」來最多

高盛發言人稱，正研究在全美高價值地區增設職位，目前未有具體計劃公布。若華爾街大行帶頭撤出紐約，可能令其他金融機構跟隨，為紐約未來發展蒙上陰影。當紐約的餐飲及零售業在疫情下陷入困境，紐約市正試圖阻止更多高薪職位流向稅制寬鬆、生活成本較低的地區。紐約曼哈頓目前空置的辦公室，是2001年「911」恐襲以來最多。

佛州氣候溫暖，加上當地州政府不徵收所得稅，吸引很多美國富豪在當地落戶，但迄今轉移到當地的對冲基金規模相對較小。不過疫情之下，更多金融機構部署遷移當地。對冲基金大佬Paul Singer旗下的Elliott Management Corp.已計劃將其總部由曼哈頓遷至西棕櫚灘，而黑石集團（Blackstone）和Citadel等投資巨頭，也在佛州擴張業務。

（彭博社）

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