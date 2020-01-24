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Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％

【明報專訊】美國即將上市的科技初創公司紛紛上調IPO價格，預示市場對科技新股需求相當旺盛。《華爾街日報》引述知情人士稱，將於周四在納斯達克交易所掛牌的旅遊住宿租賃平台Airbnb，計劃將IPO的建議價格區間，由每股44至50美元，大幅提高至介乎56至60美元，加幅逾兩成。

按新的發行價區間計算，在股份完全稀釋後，Airbnb估值最高可達420億美元（約3276億港元），遠比它在2017年對上一輪融資所獲的310億美元估值高35％。至於將在周三掛牌的美國外賣軟件龍頭DoorDash，將發行3300萬股，發行價上調至每股90至95美元或以上，估值最高可達360億美元（約2808億港元）或以上。

Tesla升半成 納指創新高

美股昨早段個別發展，以科技股為主的納指創新高，但道指跌逾100點。facebook、蘋果、Netflix早段升逾1%。特斯拉（Tesla）也帶動納指向上，早段升5%，高見629.37美元創新高。疫情持續，拖累國際油價跌逾1%。市場憧憬美國國會加推刺激措施，美匯指數繼續在90左右的兩年半低位徘徊。市場恐英國無協議脫歐，英鎊兌美元昨最多跌1.6%，低見1.3225美元。

英鎊急跌1.6% 低見1.3225

Airbnb上月中向美國證交會（SEC）提交IPO申請，當時其估值目標定在300億至330億美元之間。在路演後，Airbnb和DoorDash的估值都大幅提升。遊戲公司Roblox及電商Wish也將在今年底前上市。Wish母公司ContextLogic昨公布，將發行4600萬股，IPO的定價介乎每股22至24美元，最多集資11億美元，公司估值可達140.7億美元。Dealogic的數據顯示，美國今年以來的IPO融資額超過1400億美元，超越此前在1999年科網泡沫時所創的全年最高紀錄。

電商Wish今年底前上市

此外，資深投資者佛利（Bill Foley）成立的空殼公司Foley Trasimene Acquisition Corp II，將與支付系統營運商Paysafe達成收購協議，令後者的估值達到90億美元。消息稱，該空殼公司將以配股形式集資20億美元，以支付收購的部分開支。

完成合併後，新公司將在紐約交易所掛牌。Paysafe目前的主要股東包括貝萊德與CVC，其去年處理的交易總值1000億美元。

國際清算銀行（BIS）昨日警告，美國大選塵埃落定及新冠疫苗取得突破，刺激金融市場的資產價格飈升，債市及部分主要股市已升穿疫情爆發前的水平，即使經濟前景仍充滿不確定性。BIS的貨幣與經濟部門負責人博里奧（Claudio Borio）稱，疫苗的利好消息，加上持續的財政和貨幣刺激措施，是金融資產價格反彈的理據，但目前有「升過龍」的迹象。

BIS：金融資產有「升過龍」之虞

他指出，由於信貸充裕，目前有價值17.5萬億美元的債券收益率為負值。部分資金管理公司被迫轉向風險更大的資產。不過一旦市場的風險偏好降溫，避險資金可能通過資本外流及金融條件收緊來推高美元，削弱全球經濟活動。由於新興經濟體過去10年累積大量美元計價的債券持倉，一旦美元升值將令新興市場經濟前景受壓。

（綜合報道）

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