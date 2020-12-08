發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％

恒馳車型明年下半年續量產

恒大汽車昨早先發布「恒馳1」在恒大汽車生產基地作路跑測試，指其新能源汽車各項籌備工作進展順利，進一步接近量產階段。公司規劃目標包括2025年前規劃總產量為年產100萬輛，2035年前規劃總產能為年產500萬輛。恒馳系列車型將於明年下半年陸續量產。

直至午後，恒大汽車再發布母企中國恒大主席許家印視察其位於深圳的恒大全球電池研究院片段，其研發團隊及設施首次曝光。

許家印視察恒大全球電池研究院

恒大汽車特意提出其車載電池，指「關係到新能源汽車最重要的續航里程與電池安全問題，車載電池對於新能源汽車來說稱得上是『重中之重』，同時也是最能反映恒大造車實力的環節。」

恒大汽車連環出擊披露其新能源車進展，似乎為反駁官媒質疑而為。上周官媒公開質疑中國恒大造車一系列操作，包括指其生產量為「口號式」規劃並「脫離地球引力」﹔質疑恒大非真心造車，公司以「金錢換時間」的併購模式並不能獲取關鍵核心技術，指恒大還浮在造車大潮的表面﹔以及恒大跨界造車是「借造車之名，行圈地圈錢之實」等。