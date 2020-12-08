經濟

證監上季盈餘2.06億 收入升94%

【明報專訊】受惠於港股成交增加以及投資收益改善，證監會在截至今年9月底止季度扭虧為盈，錄得盈餘2.06億元，去年同期虧損1.11億元；收入7.32億元，按年上升94%，其中徵費收入按年升71.6%至5.51億元。

徵費收入按年升71.6%至5.51億元

持牌機構方面，至9月底持牌機構3122家，按年增加2.4%，持牌人士跌1.5%至4.38萬人。

證監會表示，今年7月至9月，對持牌機構進行80次現場視察，以查核它們遵守監管規定的情况。認可公開發售40隻單位信託及互惠基金，73項非上市結構性投資產品。審閱61宗新上市申請，其中包括兩宗來自具有同股不同權架構的公司的申請，及7宗來自未有盈利的生物科技公司申請。

持牌人士跌1.5%至4.38萬人

受4月至6月疫情衝擊影響，證監會過去半年多項執法行動數據減少，因應欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件的查詢，按年少24%至16宗；因應調查市場失當行為、欺詐、不當行為及違反紀律的失當行為，相關指示按年少28%至86宗。期內已完成調查則升28%至115宗。證監期內對兩家持牌機構及7名人士採取紀律處分，涉及罰款總額670萬元；因應股價及成交量異動，提出2417項索取交易及帳戶紀錄的要求。

截至9月底，證監會員工按年增加25人至932人。

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