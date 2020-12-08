經濟

中國11月出口總值增21% 遠勝預期

【明報專訊】據中國海關總署統計，11月以美元計價的出口總值則達2680.7億美元，按年增長21.1%，大幅優於預期的12%，同時亦創下自2018年2月後、中美貿戰爆發的新高。進口總值則為1926.5億美元，按年增長4.5%，增長低於預期的7%﹔進口已連續三個月錄得正增長。中國11月貿易順差達到創紀錄的754.2億美元，優於預期的順差537.5億美元。

以人民幣計價出口按年增長14.9%，好過預期的5.7%，進口按年跌0.8%，較預期升0.6%為差，貿易順差5071億元人民幣，較預期佳。

中國對東盟、歐盟、美國、日本和韓國等前五大貿易伙伴進出口均有增長。前11個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟貿易總值4.24萬億元（人民幣．下同），按年增長6.7%，佔中外貿總值的14.6%。其次為歐盟，與歐盟貿易總值為4.05萬億元，按年增長4.7%。美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為3.65萬億元，按年增長6.9%。

外儲按月升505億美元 7年最勁

此外，人行公布，11月底中國外匯儲備近3.18萬億美元，按月升505.08億美元，是自2013年11月以來最大單月升幅；10月則按月減少145.8億美元。11月底官方儲備資產中，黃金儲備為1104.12億美元，按月減少74.74億美元。不過以盎司計為6264萬盎司，連續15個月不變。國家外匯管理局副局長王春英指出，11月受疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

上 / 下一篇新聞

京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍
小家電生產商Vesync今招股
小家電生產商Vesync今招股
港股借勢回調 力守20天線
港股借勢回調 力守20天線
京東商城成數碼人民幣網購試點
京東商城成數碼人民幣網購試點
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
吉利11月銷量按年升5％ 領克創新高
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
法官指自招嫌疑 曹貴子申訟費被拒
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
陳茂波：港經濟明年有望恢復增長
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
證監上季盈餘2.06億 收入升94%
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
發放「恒馳1」路測片段 恒大汽車急升9％
受惠補貼 國際家居盈喜
受惠補貼 國際家居盈喜
港視11月網購訂單額 按年升96%
港視11月網購訂單額 按年升96%
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
Airbnb擬IPO加價兩成 估值比上輪融資升35％
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
遙距辦公奏效 高盛研職位撤出紐約
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
日央行成日股最大持倉者 市值3.35萬億
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
劉宇亮：港股如失守26300 將有較深調整
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
李浩德：憧憬復蘇新產品 逆市買微創醫療
岑智勇：新股Vesync值得留意
岑智勇：新股Vesync值得留意
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
金曹：短線震盪合理 後市仍看28000
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
薛偉傑：直播帶貨刷單爭議 內地警方立案欠積極
技術取勝：明源雲41元成短線支持
技術取勝：明源雲41元成短線支持
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
Donki加入「送外賣」 可於戶戶送落單
疫情持續下 今年結婚人數大減半
疫情持續下 今年結婚人數大減半
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
劉思明：港股備受考驗 丘鈦動力增
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
周顯：HMVOD與蕭定一 關係搞不清
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
湯文亮：大家齊唱「Band on the run」
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
西貢村屋轉手一年淪銀主盤 358呎連天台401萬沽 一年多僅升值1萬元
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
御．豪門3房套2.8萬租出 低市價逾一成
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
日本玩具商放售星光行近萬呎寫字樓
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
帝御‧星濤停售35伙餘貨或提價重推
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
愛馬仕海港城店開幕 面積增1倍
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨
六發展商連續5月維持逾5000伙餘貨