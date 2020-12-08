中國11月出口總值增21% 遠勝預期

以人民幣計價出口按年增長14.9%，好過預期的5.7%，進口按年跌0.8%，較預期升0.6%為差，貿易順差5071億元人民幣，較預期佳。

中國對東盟、歐盟、美國、日本和韓國等前五大貿易伙伴進出口均有增長。前11個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟貿易總值4.24萬億元（人民幣．下同），按年增長6.7%，佔中外貿總值的14.6%。其次為歐盟，與歐盟貿易總值為4.05萬億元，按年增長4.7%。美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為3.65萬億元，按年增長6.9%。

外儲按月升505億美元 7年最勁

此外，人行公布，11月底中國外匯儲備近3.18萬億美元，按月升505.08億美元，是自2013年11月以來最大單月升幅；10月則按月減少145.8億美元。11月底官方儲備資產中，黃金儲備為1104.12億美元，按月減少74.74億美元。不過以盎司計為6264萬盎司，連續15個月不變。國家外匯管理局副局長王春英指出，11月受疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。