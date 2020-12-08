陳茂波：港經濟明年有望恢復增長

預計內地經濟強勁增長 支持港出口

展望疫情未來發展，陳茂波表示需視乎疫苗推出的時間和應用進展，本港旅遊業和商務往返的復原步伐亦受消息影響。另陳茂波又指出，中美關係依然緊張，預料兩國往後的關係仍會起伏跌宕，影響市場對環球經濟的信心，須密切觀察地緣政治局勢發展。

指近月樓價回穩 反映住宅市場堅挺

本地樓市方面，陳茂波認為近月成交及樓價已回穩，反映住宅市場仍然堅挺，現階段不具備放寬任何住宅物業市場需求管理措施的空間，無意為樓市「減辣」。他強調，政府的樓市需求管理措施旨在幫助沒有物業市民優先「上車」，而非控制樓價。

最新一期保就業計劃於上月底完結，陳茂波重申，政府無意再推出新一期保就業計劃，強調要更針對性地幫助有需要行業。他指出，政府今年已經推出涉及3000億元的紓困措施，預計今年財政赤字將升至逾3000億元的歷史新高，財政儲備將降至8000多億元，相當於政府約13至14個月開支，接近2003年SARS時水平，認為政府開支需要進入整固期。

陳茂波表示，政府未來仍會採取擴張性的財政政策，惟不會輕易增加新稅項，認為在現時經濟下行時增加稅收，將會對經濟復元的動力及消費信心有所影響，預料下個年度財政預算仍見赤字。