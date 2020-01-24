調查︰近三成港人1月內無法還款 平均欠10671元 料逾期還款率續升

明報記者 蔡穎霖

環聯在11月初訪問1000人，調查結果顯示，有70%受訪者表示家庭收入受到疫情的負面影響。這七成人當中，49%表示會削減非必要開支，61%對支付帳單和貸款感擔心，更有41%表示於四星期內無法支付帳單或償還貸款，即佔總數近三成。而受訪者的平均欠債金額由上月的8873元，大幅增加至10671元。

七成人指家庭收入受疫情影響

大和資本亞洲區首席經濟師賴志文稱，現時香港人均收入未見大影響，暫時未見大規模的呆壞帳出現，但認為目前統計數字會滯後。賴志文相信，本港失業率仍未見頂，其實中小企、飲食業已「捱打」近一年，「租金又無條件下降，資金燒到山窮水盡就閂門大吉」。他認為未來6個月仍然向上，最壞情况整體失業率高見8%至9%水平，重上2003年SARS的情况。

大和：失業率或回SARS水平

環聯另就第三季的信貸行業分析報告顯示，各主要消費者信貸產品的查詢宗數按年減少，連續三個季度下降。其中以無抵押循環貸款的查詢宗數跌幅最為顯著，較去年同期下降38.9%；信用卡及汽車貸款查詢宗數，亦分別下降28.7%及17.8%。查詢下跌反映消費者即使對入息及支付帳單感擔心，借貸意欲亦疲弱。應繳款項結欠嚴重逾期還款率方面，則進一步上升，以無抵押私人貸款最高，第三季錄0.55%，按年急增11個基點。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，失業率上升、經濟環境低迷，個人及企業的貸款需求減低，還款能力亦受到一定影響，在保就業完結及第四波疫情衝擊下，逾期還款的情况惡化。一般受影響的市民希望以較保守的態度，故未必想增加個人債務貸款需求未必會有太強勁的上升空間。失業率情况惡化，目前疫情反覆，逾期還款情况在今年來或會惡化，但認為並非長遠趨勢。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，儘管香港的新冠肺炎感染率遠低於多數市場，但疫情對消費者信貸的影響揮之不去，當前國際往來陷入停頓、世界貿易活動減少，香港及全球經濟持續下滑，繼續對信貸市場帶來衝擊。