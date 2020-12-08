京東商城成數碼人民幣網購試點

派2000萬人幣紅包迎「雙12」

京東更表示，旗下的五星電器、京東之家、京東便利店等線下門店均支持使用數碼人民幣，是次活動中蘇州市民可選擇京東商城自營商品，並使用數碼人民幣支付，稱「能足不出戶即可體驗數碼人民幣的支付服務」。

京東數科負責人表示，京東數科提供「技術+服務」以參與蘇州數碼人民幣試點項目，當中會連接營運機構以及廣大使用場景。京東數科表示，將會持續配合人民銀行數碼貨幣研究所，和蘇州市政府加快建設數碼人民幣錢包生態，以推動數字經濟與實體經濟融合發展。

渣打預告數碼貨幣新搞作

另外，渣打集團 （2888）行政總裁溫拓思出席新加坡金融科技節論壇時指出，全球的支付系統正迅速地轉變，數碼貨幣和相關的支付服務的大規模推出是無可避免的。他更指，無論是由國家支持的數碼貨幣，還是非央行發行的數碼貨幣均有發展空間。溫拓思更稱，數碼貨幣需要跨企業和跨地區合作，他補充，渣打將在未來數日對數碼貨幣有進一步消息發布。