港股借勢回調 力守20天線

【明報專訊】憂中美關係轉差，港股昨日再借勢回調，跌幅一度多達579點，曾低見26,256點。惟尾市跌幅略為收窄，收市報26,506點，跌329點，20天線失而復得，近日已多次下試20天線均能險守。然而憂中資公司被制裁，國指跑輸大市，跌151點或1.42%至10,473點，失20天線之餘亦創近一個月低。
截至昨晚11時，恒指夜期報26,531點，高水24點。
上周因績差而大跌的中生製藥（1177）昨日反彈，逆市升4.6%，為最佳表現的藍籌，該公司收市後公布，主要股東兼執行董事謝炳昨斥資約4.8億元，以平均價6.8708元增持7002萬股，持股量增至8.26%。藍籌中表現次佳為早前獲大摩唱好的九置（1997），升3%。被美國制裁的中海油（0883）跌3.11%最差，而藍籌新貴安踏（2020）跌3.07%，美團（3690）跌2.15%。
首批科指槓桿反向ETF周四掛牌
明源雲（0909）及祖龍娛樂（9990）新加入科指，同時亦首次獲列入港股通名單。明源雲昨升9.88%至44.5元，破上市新高。祖龍娛樂升4.39%。北水昨日淨買入港股20.74億元，但十大成交榜未見上述兩股。
另南方東英宣布，首批科指槓桿反向ETF將於周四掛牌，分別是每日槓桿兩倍產品（上市編號︰7226）及每日反向兩倍產品（上市編號︰7552）。兩隻ETF的管理費均為1.6%，全年經常開支比率均預計為1.99%。不過，ETF用掉期的方式追蹤指數表現，而非上月推出的科指期貨。科指昨收報7944點，微跌0.1%。