港股借勢回調 力守20天線

截至昨晚11時，恒指夜期報26,531點，高水24點。

上周因績差而大跌的中生製藥（1177）昨日反彈，逆市升4.6%，為最佳表現的藍籌，該公司收市後公布，主要股東兼執行董事謝炳昨斥資約4.8億元，以平均價6.8708元增持7002萬股，持股量增至8.26%。藍籌中表現次佳為早前獲大摩唱好的九置（1997），升3%。被美國制裁的中海油（0883）跌3.11%最差，而藍籌新貴安踏（2020）跌3.07%，美團（3690）跌2.15%。

首批科指槓桿反向ETF周四掛牌

明源雲（0909）及祖龍娛樂（9990）新加入科指，同時亦首次獲列入港股通名單。明源雲昨升9.88%至44.5元，破上市新高。祖龍娛樂升4.39%。北水昨日淨買入港股20.74億元，但十大成交榜未見上述兩股。

另南方東英宣布，首批科指槓桿反向ETF將於周四掛牌，分別是每日槓桿兩倍產品（上市編號︰7226）及每日反向兩倍產品（上市編號︰7552）。兩隻ETF的管理費均為1.6%，全年經常開支比率均預計為1.99%。不過，ETF用掉期的方式追蹤指數表現，而非上月推出的科指期貨。科指昨收報7944點，微跌0.1%。