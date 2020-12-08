小家電生產商Vesync今招股

【明報專訊】今日再有新股加入「混戰」，小家電生產商Vesync（2148）招股價每股介乎4.68至5.52元，入場費5575.63元，最多集資15.5億元（見表2）。該股今日起招股，至本周五（12月11日）中午12時結束，12月18日掛牌。據市場消息表示，Vesync國際配售昨日率先接受認購並已經足額。公司本次引入兩名基礎投資者，分別為高瓴資本及蘭馨亞洲（Orchid Asia），分別投資7000萬及3000萬美元。
每手5575.6元 下周五掛牌
Vesync專營小家電，旗下有智能小家電系列「Etekcity」、空氣淨化器等系列「Levoit」及廚具系列「Cosori」三個品牌。公司主要透過美國最大電商Amazon渠道銷售。公司去年全年錄得純利637.2萬美元，按年升46%。年內毛利率錄得39.1%，按年增0.6個百分點。受中美貿易戰影響，去年公司關稅錄得550萬美元。資料顯示，公司空氣淨化器的額外關稅豁免，將於今年年底失效。
另外，前日暗盤炒上約三成的細價建築股裕勤控股（2110），昨日上市即「散水」，全日收報0.192元，跌14.7%，每手帳面蝕330元。
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