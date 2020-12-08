小家電生產商Vesync今招股

每手5575.6元 下周五掛牌

Vesync專營小家電，旗下有智能小家電系列「Etekcity」、空氣淨化器等系列「Levoit」及廚具系列「Cosori」三個品牌。公司主要透過美國最大電商Amazon渠道銷售。公司去年全年錄得純利637.2萬美元，按年升46%。年內毛利率錄得39.1%，按年增0.6個百分點。受中美貿易戰影響，去年公司關稅錄得550萬美元。資料顯示，公司空氣淨化器的額外關稅豁免，將於今年年底失效。

另外，前日暗盤炒上約三成的細價建築股裕勤控股（2110），昨日上市即「散水」，全日收報0.192元，跌14.7%，每手帳面蝕330元。

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