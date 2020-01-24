藍月亮首日錄逾528億孖展 超購53倍

據市場消息指出，與近期多隻受歡迎新股情况類近，藍月亮國際配售開始接受認購後，短時間內已獲足額認購。公開發售方面，富途及耀才分別借出約108億及105億元孖展，供客戶認購藍月亮。另有多家券商借出孖展都數以十億元計，統計9家券商，合共借出約528億元孖展（見表1）。

藍月亮招股價範圍為每股10.2至13.16元，發售約7.47億股，集資最多98.3億元，一手入場費6646.31元。以公開發售部分佔一成計，單計昨日借出孖展金額，已相當於超購約52.7倍。

雲想科技超購50倍 遠洋服務未足額

其他同期招股新股則被搶盡風頭，其中短視頻營銷方案服務商雲想科技（2131）受惠新經濟概念，招股反應尚算熱烈，截至昨日獲約74.3億元孖展認購，相當於公開發售獲逾51倍超額認購。至於近期市場反應較差的物管股遠洋服務（6677），截至昨日借出不足1.7億元孖展，公開發售部分暫未足額。另據外電報道，中國Saas及軟件開發企業新紐科技已通過聯交所聆訊，擬於年內上市，未來金融為獨家保薦人。

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