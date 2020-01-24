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京東健康暗盤升近三成 每手帳賺969元 逾84萬人捧場 歷來僅次工行中行

【明報專訊】京東（9618）旗下互聯網醫療「獨角獸」京東健康（6618）今日掛牌，早前有消息稱，其股價於機構投資者暗盤升近三成，昨日市場暗盤升幅相若，最多升28%，曾高見90.5元；收報89.95元，升27.4%。以每手50股計，帳面賺968.5元。京東健康打入多項新股紀錄「三甲」，除集資額及凍資額都高踞今年第二位外，多達84萬的認購人數，更僅次於工行（1398）及中行（3988），成為歷來第三大認購人數最多的新股。

明報記者 馬迪帆

京東健康最終不計超額配股權，集資270億元，於今年新股中集資額僅次於母公司京東。後者年內回港作第二上市，集資約300億元。公司昨日公布，本次吸引84.6萬人認購，超越同年上市的農夫山泉（9633），成為今年最多人捧場的新股，亦是歷史上第三最多人認購的新股（見圖）。另一方面，該股公開發售錄得421倍超購，即期間錄得5686億元凍資，排名全年第二，則次於此前凍資約6700億元的農夫山泉。

「頂頭槌飛」扣息後帳面賺35萬

雖然為今年最大型及最熱新股之一，但京東健康每手中籤率仍有約40%，相比之下，此前農夫山泉每手中籤率僅有6.5%，認購200手方可穩中一手。本次共有63名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛價值約6.8億元，每人獲派401手，按昨日暗盤價計，帳面賺38.8萬元。若借孖展入飛，按早前券商3厘息計算，借盡九成孖展，大戶獲利約為35萬元。此外，公司上市後，京東將持股68.7%，此批股份帳面現價值約1933億元。

京東健康暗盤表現不俗，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，若今日正式掛牌仍有三成升幅，建議「走咗先」，因據以往表現，互聯網醫療股份股價較為波動，而接近年底，投資者亦可考慮持有多些現金。他表示，未知內地監管未來會否有不明朗策略出台，若要「追貨」，建議於77元附近可吸納。

他表示，相比同業阿里健康（0241），京東健康整體較為吸引，雖然活躍用戶不及，但變現率更高，亦持續有盈利。

專家：京東健康較成熟 籲勿高追

豐盛金融資產管理部董事黃國英則強調，如非「抽新股」，現時氣氛不宜貿然追入京東健康及其他行業股份，他表示，近期舊經濟股取代新經濟成為當炒股份，而新股中又有不少「好古仔」，加上互聯網醫療行業並非稀缺，無必要一定要現時追入。他建議待行業調整，低位再吸納。他又認為，相比之下，京東健康較成熟，而阿里健康的增長前景「更有想像空間」。

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