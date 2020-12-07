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瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資

【明報專訊】新冠病毒疫情蔓延全球已經接近一年，各國經濟因此大受打擊，傳統行業包括實體零售、旅遊業一蹶不振。儘管疫苗將在未來數月面世，以及有望大規模接種，但疫情帶來的影響改變不少人的投資選擇。有私人銀行就做了項研究報告調查，了解疫情對高資產淨值人士的長線投資選擇影響，即將或已退休人士不妨參考並為自己締造一個穩健的投資組合。

明報記者 黃清瑤

瑞士隆奧 （Lombard Odier）發布2020年亞洲超高淨值人士（UHNWIs）研究報告，該報告調查了150名分別居住於香港、印尼、日本、新加坡、菲律賓等多個地方的超富裕人士，了解自從新冠病毒疫情在全球爆發後，他們的投資取向有何改變。調查結果發現，他們認為科技、投資、可持續性以及家庭服務行業最為重要。

八成受訪者認為未來10年續低息

有接近八成受訪者認為，在未來10年將會保持低利率，在此情况下，債券及股票的投資分配將會備受挑戰，因此，有58%受訪者表示，他們會考慮由基金經理全權委託投資組合，另外有44%人士指出會聽取受託人意見並作出投資。

逾八成人滿意近期投資組合表現

新冠病毒疫情導致許多傳統行業，例如實體零售、旅遊業等大受打擊，因此有89%的受訪者表示將會留意可持續發展趨勢，他們對可持續發展行業更有興趣。另外，在進行投資抉擇時，會以「環境、社會和企業管治」（ESG）作為參考，不過當中有56%人士認為可持續性未必能帶來高回報，因此不會將可持續性因素作投資考慮。

瑞士隆奧亞洲區首席執行官Vincent Magnenat在網絡研討會表示，近期大部分受訪者會考慮將短期投資配置作為長線投資持有，例如有超過八成受訪者表示對近日投資組合滿意，並且不會改變投資配置。當中有不少人更加注重可持續性理念，並且預期注重可持續性的公司在未來幾年可以獲得更高回報。事實上可持續投資是通過ESG來衡量，不少企業因應監管機構要求而披露相關資訊，令投資者和基金經理更了解企業營運。

部分投資者增持避險工具

不過亦有部分人士投資組合變得更保守，例如增持黃金、日圓及瑞士法朗等避險工具。他續指出，疫情影響是多方面，令到不少企業家思考在業務上是否有需要轉型，投資方面亦希望可以委託當地值得信賴的顧問，以協助他們在市場上獲利。

科技方面，更多受訪者表示疫情促進科技化，大大減少人與人之間的接觸，疫情期間不少人在家工作或成為未來大趨勢，辦公室寫字樓存在重要性相對減低，亦有受訪者表示，員工改為在家工作，以致節省50%以上的租金成本，而且為工人提供更高靈活性。另外，疫情驅使經濟和社會更加依賴科技化，能彈性利用數碼化策略是定義公司能否成功的關鍵。不過科技進步令不平等更嚴重，更多公司會將業務轉移至網上，並減少人力資源，甚至可能出現裁員潮。當中包括低技術、高齡工人以及高自動化的工作會首當其衝受影響。另外市場上因應高技術行業創造就業機會，導致貧者愈貧、富者愈富。

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