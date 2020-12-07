南浪連續4月呎價企穩1.2萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯聯席區域經理陸家民指，南浪海灣12月份首宗成交為3座中層D室，實用522方呎，以643萬元易手，實呎12318元，屬市價水平。據悉單位原業主於2000年以191萬元一手購入物業，持貨20年，帳面獲利452萬元或約2.4倍。陸氏又指，屋苑樓齡於同區不算太高，加上本身做價較低水，疫市下影響較少，令交投持績平穩。

雲疊未補價實呎5649元 6年新低

不過本地第四波疫情爆發，加上限聚令重啟，多個屋苑錄得低價成交。據房委會資料顯示，沙田居屋雲疊花園一個低層單位，實用593方呎，屬3房間隔，上月以335萬元於未補地價市場沽出，實呎僅5649元，呎價屬屋苑近6年來新低。資料顯示，同類單位為1座低層K室，實用面積同為593方呎，曾於今年9月於未補地價市場以550萬元易手，現時成交價則較3個月前低215萬元或39% 。

何畔1房 5年蝕10萬離場

另外，紅磡何文田山畔亦再錄蝕使費成交。美聯高級營業經理鄭桂鈺表示，屋苑2座低層F室，實用347方呎，1房間隔，以708萬元成交，實呎20403元。原業主2015年11月以687萬元購入，帳面獲利21萬元或3%；若連同入市稅項及雜費計，估計微蝕約10萬元或1.4%離場。

麗城2房失守600萬 今年新低

荃灣麗城花園亦錄今年新低價成交。市場消息指，麗城花園1期3座低層C室，實用470方呎，2房間隔，以586.8萬元成交，實呎12485元，成交價為屋苑今年新低。原業主2016年370萬元購入，帳面獲利216.8萬元，物業升值約59%。

翠怡業主移民600萬沽2房

另外，業主移民沽貨個案續現。中原分行經理李韋鋒表示，青衣翠怡花園11座高層G室成交，實用面積368方呎，2房間隔、享海景，原業主因移民，由早前叫價650萬元放盤，累減50萬元或8%，以600萬元售出，實呎16304元，貼近市價水平。

原業主2009年158萬元購入，帳面獲利442萬元，物業升值約2.8倍。

[二手放大鏡]