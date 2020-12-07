經濟
二手放大鏡

香港地產

南浪連續4月呎價企穩1.2萬

【明報專訊】本地第四波疫情持續，但部分屋苑踏入12月亦陸續開齋，其中屯門南浪海灣踏入12月後首2天，已錄得屋苑首宗二手成交，屋苑按月平均成交呎價，更已連續四個月企穩1.2萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

美聯聯席區域經理陸家民指，南浪海灣12月份首宗成交為3座中層D室，實用522方呎，以643萬元易手，實呎12318元，屬市價水平。據悉單位原業主於2000年以191萬元一手購入物業，持貨20年，帳面獲利452萬元或約2.4倍。陸氏又指，屋苑樓齡於同區不算太高，加上本身做價較低水，疫市下影響較少，令交投持績平穩。

雲疊未補價實呎5649元 6年新低

不過本地第四波疫情爆發，加上限聚令重啟，多個屋苑錄得低價成交。據房委會資料顯示，沙田居屋雲疊花園一個低層單位，實用593方呎，屬3房間隔，上月以335萬元於未補地價市場沽出，實呎僅5649元，呎價屬屋苑近6年來新低。資料顯示，同類單位為1座低層K室，實用面積同為593方呎，曾於今年9月於未補地價市場以550萬元易手，現時成交價則較3個月前低215萬元或39% 。

何畔1房 5年蝕10萬離場

另外，紅磡何文田山畔亦再錄蝕使費成交。美聯高級營業經理鄭桂鈺表示，屋苑2座低層F室，實用347方呎，1房間隔，以708萬元成交，實呎20403元。原業主2015年11月以687萬元購入，帳面獲利21萬元或3%；若連同入市稅項及雜費計，估計微蝕約10萬元或1.4%離場。

麗城2房失守600萬 今年新低

荃灣麗城花園亦錄今年新低價成交。市場消息指，麗城花園1期3座低層C室，實用470方呎，2房間隔，以586.8萬元成交，實呎12485元，成交價為屋苑今年新低。原業主2016年370萬元購入，帳面獲利216.8萬元，物業升值約59%。

翠怡業主移民600萬沽2房

另外，業主移民沽貨個案續現。中原分行經理李韋鋒表示，青衣翠怡花園11座高層G室成交，實用面積368方呎，2房間隔、享海景，原業主因移民，由早前叫價650萬元放盤，累減50萬元或8%，以600萬元售出，實呎16304元，貼近市價水平。

原業主2009年158萬元購入，帳面獲利442萬元，物業升值約2.8倍。

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資