名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港

明報記者 張允亭

攝影 朱安妮、劉焌陶

項目提供244個分層單位及22座洋房，最細的2房分層標準單位由484方呎起，而全數洋房均為1000方呎以下，為買家提供進駐高尚豪宅地段的入門選擇，樓盤樓花期長約27個月。項目自10月開售以來，累積沽逾100伙，個別洋房成交呎價最高見3.2萬元。

22幢洋房面積千呎以下

項目戶型涵蓋2房至4房，主打700方呎以上的3房及4房單位。發展商參照2座18樓A室搭建示範單位，附連裝修及家具佈置。單位實用面積1213方呎，原則屬4房雙套連工人套間隔，樓層高度約3.15米（逾10呎），惟經設計師改裝成3房雙套間隔。客飯廳以現代風格設計，地板以亮面黑色紋理石材鋪砌。設計師在精緻光滑的牆上，打造出具層次感的收納架，既可放置飾物，展示收藏瑰寶，又可作書架使用，層架邊框更帶金屬質感。

同時，客廳擺放淺灰色的弧形梳化，配襯形狀不規則的珊瑚色地氈，後方則以一幅水墨畫主題牆點綴。毗鄰的飯廳設圓形六人餐枱，上方掛上獨特的吊燈，令整個空間滲透出低調奢華氛圍。

標準分層主打3房4房戶

單位近門口位置為浴室，設計師把旁邊工人套房改成衣帽間，方便住戶出門前裝扮一番。廚房以長形開則，設三邊工作枱及多組廚櫃，設有窗戶通風，另有抽油煙機等基本配套。

設計師將其中兩間較細相連睡房打通，採時尚型格的黑色佈置，放有跑車模型擺設，並以飾物層架將空間劃分寢區和工作區，工作區更充分利用房間闊度約3米的優點，靠牆放置大書枱。

另兩間套房與客廳享相同座向，採用玻璃幕牆以盡納日光，亦方便住戶欣賞窗外開揚景致。當中靠近客廳的套房以柔和的粉紅色為主調，佈置成兒童房。

另一個3房示範單位參考2座18樓D室設計，實用767呎。客飯廳設層透式玻璃牆，配襯天然雲石地台及一幅鏡面牆，擴闊整個空間感。設計師將近門口的工人套房改成品酒區，力顯豪宅生活品味。

[睇樓速遞]