SKYPARK開放戶業主損手45萬離場

SKYPARK樓齡約4年，為旺角近年的新派住宅；利嘉閣高級區域董事陳震宇指，SKYPARK高層C7室新近易手，實用316方呎、屬開放式間隔，設開放式廚房，附連露台及工作平台；原業主最初開價640萬元，累減40萬元或逾6%後，以600萬元售出，實呎18987元。

將中三房875萬沽 同類11個月低位

資料顯示，原業主於2015年7月以約621.8萬元一手購入單位，持貨逾5年，帳面已蝕約21.8萬元或4%；若連同入市稅項及雜費計，料實際蝕約45萬元或7%離場。

與此同時，將軍澳中心有3房戶，以同類單位11個月來的低價位沽出。中原高級分區營業董事伍錦基指，上述將軍澳中心9座低層H室，實用541方呎3房戶，向東北望市景，原業主最初以900萬元放盤，在累減25萬元或3%後，終以875萬元成交，呎價16174元，成交價為屋苑同類戶型11個月來新低。

不過，上述原業主早於2001年底以202萬元購入，持貨19年，帳面賺673萬元或3.3倍。

十大屋苑方面，據中原統計，過去兩日錄約19宗成交，較上周末同期增約27%，並屬近6個周末、即約1.5個月以來新高，其中天水圍嘉湖山莊錄5宗成交。另美聯統計，10大藍籌屋苑過去兩日錄約20宗成交，為連續18個周末、近4個半月以來維持雙位數成交量。

嘉湖三房減價近一成後易手

祥益地產高級經理謝利官指，嘉湖山莊美湖居4座低層C室，實用544方呎3房間隔，原業主5月以600萬元放盤，期後曾反價至610萬元，惟近日見疫情惡化，最終減至555萬元沽出，實呎10202元，即最多減價55萬元或9%；原業主2009年以163萬元購入，持貨11年，帳面賺392萬元或2.4倍。