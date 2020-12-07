體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成

另外，中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，據該行統計，11月商舖租賃成交為505宗、涉總值約4,874萬元，比較10月分別高9%及13%，相關成交數字是繼5月後，再次突破500宗水平，創今年單月第二高。

中環商舖空置率逾兩成 核心區最勁

至於五大核心購物區（包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角）舖位空置率升幅，亦有放緩跡象，5大區域以中環空置率最高，11月數字為20.66%，按月增加0.05個百分點；灣仔、尖沙嘴則錄輕微升幅，按月分別升0.01及0.16個百分點。

至於銅鑼灣商舖空置率，按月跌0.09個百分點至11.65%，旺角則維持與10月相若的12.33%。

新一輪疫情影響市民外出消費意欲

黃認為一線地段如銅鑼灣羅素街、旺角西洋菜街、尖沙嘴海防道等相繼錄得短租個案，惟第四波疫情肆虐，政府再收緊限聚令，市民外出消費意欲或會減退，商舖租務成交料將減少，令12月核心區商舖空置情况再升。