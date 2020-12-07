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台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店

【明報專訊】源自台灣的古早味蛋糕近年在本港掀熱潮，這類「潮食」店成行成市之際，有本地古早味蛋糕店在新冠疫情爆發後首度開店，近期因看好地區商場的消費力，而落戶大眾化民生商場，在疫市下，更於不足6個月內連環開設三店，成「疫」市奇葩；該店「掌舵人」接受本報記者訪問時透露，疫市限聚令並未影響店舖生意，各店目前每日平均售出逾400件古早味蛋糕。

「掌舵人」: 未來兩年計劃開8店

本身從事室內設計工作逾15年的劉明輝（Manfield），過去一直為大型連鎖快餐店做室內設計。儘管古早味蛋糕熱潮早在香港捲起，被問及為何選擇在疫情下拓展，他表示：「古早味蛋糕店大多是街舖，不太見到商場有此類『潮食』店，市民享用美食前或要日曬雨淋，因而萌生在商場開設古早味蛋糕店的念頭。」

專揀民生商場「轉角位」舖 提升透明度

劉明輝今年3月開始籌備開店，當時本港已爆發疫情，因此，他在選舖位方面特意選擇「轉角位」、再配合大玻璃窗，讓買家清楚看到食物質素及衛生。劉表示：「街舖的古早味蛋糕店大多是面向街道，難免有灰塵，配合『神秘的廚房』，透明度低，所以刻意使用玻璃設計，同時也提升食客的體驗，讓他們了解古早味蛋糕的製作過程。」

當時他籌備約4個月，設於將軍澳新都城1期的店舖正式開業，卻遇上第三波疫情爆發，政府設限聚令，但劉明輝的商店未受影響，他透露一直在網上作宣傳，雖然政府推出限聚令，但在社交媒體公布蛋糕出爐時間，可免人群聚集外，亦可直播蛋糕出爐實况，並指蛋糕銷情理想，「次次出爐、次次清」，各店每天最少售出逾400件蛋糕。為他注入強心針。

將軍澳首店投資120萬 3個月回本

劉明輝隨即部署開分店大計，他坦言:「疫市下，不少一線街舖租金亦相宜，但堅持在商場開店，並首選發展成熟區域如將軍澳、上水等，因區內涵蓋不同年齡層的市民。」

他補充，雖然商場店租金門檻較高，但他與商場業主洽談租約時，選擇以分成比例較高的租約條款，是推動業務向上的動力。此外，將軍澳店投資金額約120萬元，該舖已在3個月內回本，並於11月、及12月初，分別在上水中心、樂富廣場開設新分店，各店投資金額相若，計劃兩年內總共開設8間店舖。

明報記者 甘潔瑩

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