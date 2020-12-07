12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%

朗濤複式呎售3.3萬 創項目新高

鷹君（0041）白石角朗濤新近招標售出一頂層複式戶，為第3座15及16樓複式B室，實用2679方呎連平台和天台，成交價8980萬元、實呎33,520元，呎價創朗濤新高。

另恒地（0012）旗下毗鄰佐敦港鐵站的德成街本木，經兩輪銷售後，發展商昨修訂3A號價單，將17個餘貨提價1%至2%，料最快今日上載新銷售安排，本周內發售。

本木17伙餘貨提價2% 周內推出

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，本木是次修訂價單，單位售價上調1%至2%，最快周一（今日）上載銷售安排、本周末發售。據新修訂價單顯示，該17伙包括3伙開放式戶、9伙1房戶、3伙2房戶及2伙3房戶，維持1%直減折扣，折實售價665.7萬至1952萬元，折實呎價24,603元至27,734元，17伙以折實價計總值約1.8億。另內房佳兆業（1638）攻港住宅市場頭炮深水埗弦雅，過去兩日收逾200張入票，超額認購逾5.7倍。