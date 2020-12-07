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疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」

【明報專訊】11月整體新盤成交錄逾2650宗、創20個月按月新高紀錄後，業界一度估計本月新盤交投可保持熾熱，惟新一波新冠疫情來勢洶洶，港府再收緊限聚令，發展商推盤意欲轉趨觀望，部分具規模的焦點新盤已表明留待明年推出，估計本月餘下時間登場全新盤，主要是規模不大的項目、或主力採招標發售的低密度項目，以及以餘貨盤支撐。業界估計，12月一手成交將介乎1000至1500宗，成交宗數料按月跌四至六成。

明報記者 林可為、張允亭

雖然10月、11月一手盤成交合共錄約4150宗，已較第三季整季（7至9月）錄約3180宗增逾三成，但新一波疫情下，本港近日確診新冠肺炎個案再次趨升，令發展商推盤步伐轉趨審慎觀望。

可留意是，新地（0016）涉196伙的沙田半山多石街豪宅瓏珀山、會德豐地產涉399伙的啟德沐泰街12號MONACO第1期、恒地（0012）涉479伙的啟德沐泰街7號，上述3盤共涉單位總數1074伙，雖已獲批預售樓花，但相關發展商已表明需觀察疫情發展或因樓盤銷售預備需時，推至明年才登場。

多個矚目全新盤擬明年才登場

另市場兩個矚目大盤，包括中洲置業涉1335伙的火炭坳背灣街項目、南豐涉893伙的將軍澳日出康城10期LP10，目前仍然待批預售，料未必可趕及本月登場。事實上，本月餘下時間有機會推出的全新盤，主要屬規模不大市區單幢項目，包括佳兆業（1638）攻港頭炮深水埗弦雅，太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET，以及富豪酒店（0078）西營盤尚瓏，3盤共涉單位只為262伙。

尚悅‧天城擬月內推出招標

至於恒地旗下提供16幢洋房的元朗尚悅‧天城，計劃最快本周開放示範洋房，擬月內推出招標。

資深地產分析員林一鳴認為，上月新盤成交因受矚目大盤、新世界（0017）大圍站柏傲莊系列開售帶動而顯著上升，惟隨着本地疫情惡化，政府將限聚令收緊至2人，發展商推盤步伐再受阻，估計本月新盤成交量或降到1000餘宗水平，按月大跌六成。

業界料本月一手成交或低見1000宗

林續指，新盤成交市况「百分之百」受限聚令影響，2人限聚令下，新盤售樓處無法正常運作，令「發展商想推盤都推唔到」，而新限聚令起碼維持至本月下半月，相信市場欠缺大型全新盤應市，一手成交將明顯回落。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦指第四波疫情來襲，發展商銷售進程被迫減慢，預料本月一手成交或下跌到1300至1500宗水平，按月減少四至五成。

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