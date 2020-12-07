李志成：疫下12月 樓市未轉冷

事實上，11月新盤戰况熾熱，根據《一手住宅物業銷售資訊網》，11月新盤銷售量錄得逾2600伙，較10月錄約1500伙明顯上升，帶動第四季首兩個月已錄約4100伙，已較第三季整季約3100伙多逾三成。

第四季表現最標青的必屬大圍站上蓋項目柏傲莊I及II，兩期已累沽逾2000伙，吸金逾238億元，足以成為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來吸金最快最多的新盤，項目引出市場購買力，帶動新盤市况不斷升溫。

根據統計處資料，第三季有逾20萬個家庭月入10萬元或以上，這些家庭皆為有能力置業的一群，在各地推行量化寬鬆，資金水浸情况下，現金面臨貶值，加上低息環境勢將延續，不少實力買家將購入磚頭以求保本增值，對樓市有正面支持。

疫下樓市未降溫，新盤交投活躍，吸引各路人士加盟地產代理，地產代理監管局最新數字顯示，11月份持牌代理人數錄40284人，再創歷史新高。未來樓市整體走勢仍將受疫情及限聚令影響，目前市場寄望新冠肺炎疫苗發揮顯著作用，助民眾克服「疫境」，帶動經濟回復動力。

香港置業行政總裁

[李志成]