布少明：再促政府「減辣」回應民意

【明報專訊】承接上周，本周繼續談談《施政報告》。筆者對該報告未有對住宅物業減辣或放寬按揭保險樓價上限感到失望，原因是「減辣」並非業界中人一廂情願的意見，而是民心所向的舉措。據本集團於11月11至13日，即美國大選後進行的網上及電話問卷調查，收回約550份有效問卷結果顯示，當受訪市民被問及「閣下期望政府於2020年《施政報告》放寬樓市「辣招」嗎？」時，約66%受訪者，即近七成希望政府會在《施政報告》後「減辣」，幫助市民上車及換樓。
同時，當中約32.9%受訪者希望政府可以放寬壓測；另外，希望放寬1000萬元以上物業按揭成數及15%的新住宅印花稅的受訪者，亦分別佔19.2%及21.6%。至於最影響個人入市決定的因素，在本集團於今年1月份進行的調查中，不少受訪者認為疫情是主要因素之一。但隨着疫情影響逐漸被消化，在最新調查中，有18.6%受訪者認為「政府放寬按揭保險」是主因，較1月份調查時的9%增加9.6個百分點，在眾多選擇中排名第2，可見政府的「辣招」政策，對市民的置業取態有舉足輕重的影響。
基於是次調查的結果，筆者再次促請政府「減辣」回應民意。首先，放寬按揭保險計劃的門檻至1000萬至2000萬元物業，可承做七成按揭，令現時集中在1000萬元或以下的購買力，可分散至其他價位的物業。
接着，其實疫情下很多市民需現金周轉，但額外印花稅（SSD）令這些業主付上高昂的稅才能賣物業套現，因此再次建議政府盡快取消SSD，又或考慮回復至「加強版」前水平，助經濟有困難的人士，出售物業套現。