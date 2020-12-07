布少明：再促政府「減辣」回應民意

同時，當中約32.9%受訪者希望政府可以放寬壓測；另外，希望放寬1000萬元以上物業按揭成數及15%的新住宅印花稅的受訪者，亦分別佔19.2%及21.6%。至於最影響個人入市決定的因素，在本集團於今年1月份進行的調查中，不少受訪者認為疫情是主要因素之一。但隨着疫情影響逐漸被消化，在最新調查中，有18.6%受訪者認為「政府放寬按揭保險」是主因，較1月份調查時的9%增加9.6個百分點，在眾多選擇中排名第2，可見政府的「辣招」政策，對市民的置業取態有舉足輕重的影響。

基於是次調查的結果，筆者再次促請政府「減辣」回應民意。首先，放寬按揭保險計劃的門檻至1000萬至2000萬元物業，可承做七成按揭，令現時集中在1000萬元或以下的購買力，可分散至其他價位的物業。

接着，其實疫情下很多市民需現金周轉，但額外印花稅（SSD）令這些業主付上高昂的稅才能賣物業套現，因此再次建議政府盡快取消SSD，又或考慮回復至「加強版」前水平，助經濟有困難的人士，出售物業套現。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]