廖偉強：第四波疫情是入市時機

對上兩年香港經歷過不同因素的樓價衝擊，當中在2018年的中美貿易戰展開，很多業主確實擔心樓價會出現大跌，心急想放售的業主被市場骨牌效應所影響，個別願意減價的住宅單位，減價幅度多達兩成。但是經過幾個月之後樓價便急劇反彈，很多已經出售物業的業主後悔不已，其他慶幸未能夠即時出售的業主歡喜若狂。

之後就算出現反《逃犯條例》修訂的社會事件及目前的新型冠狀病毒，大部分業主都不願意大幅割價求售，但是，當中總有擔心樓價大跌的業主，所以市場仍然間中有低於市價的成交出現。

年初至今已經出現了幾波疫情，在前三波疫情當中，總有業主割價求售，但每當疫情緩和後，業主的價錢又會企硬，甚或上調售價，所以今次第四波疫情，正為買家提供一個入市時機。

按目前的經濟狀况，政府在未來幾年內應該都不會增添任何辣招，相反，只會在適當的時侯，將推出已久的辣招逐步解除，令樓市重回正常的軌迹，換樓鏈亦得以保持暢順運作。工商舖物業正是一個好例子，政府除了上調可承造按揭成數之外，最終都願意將雙倍印花稅解除，使工商舖物業的買賣重獲「自由」！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]