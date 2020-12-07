陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升

遠的不說，只說近兩個月，美元指數由94.7點之上回落至近期91也不保，再加上香港的通脹，9月份已經從通縮重回通脹0.5%，假設全年維持不變，兩者跌幅合共3%以上，美元或港元現金持有人每年財富是縮水近3%，長此下去非同小可。而且通脹月月變化，可多可少，但向來香港通脹不低，高過0.5%的月份比比皆是。不少人批評香港樓價昂貴，但高樓價的地方不止香港，美國及英國樓價今年創出歷史高峰的城市不少，反而香港樓價相距頂峰相差7.8%。

保存購買力 投資者減現金買股買樓

新冠肺炎來襲，衝擊全球經濟，美國與世界各國都故技重施，使出2008年的減息及量化寬鬆舊招式。不少人見識過減息及量寬的後果是資產價格大漲，購買實物資產如住宅物業、黃金及優質股票都能大賺，反之，持有貨幣等投資工具，不是跑輸大市就是原地踏步，甚至倒跌。所以投資者見到減息及量寬來臨，為保存財富購買力，都向樓市、股市及金市進發，盡量減持現金。

美元雖然常被視作避風港，全球爆發新型肺炎，美元曾經被認為避險貨幣，美元指數一度由94點飈升至今年高位103點，暴漲9%。及後拾級而下跌至早前的92點，跌幅超過10%。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]