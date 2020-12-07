湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火

老友話全香港人都知道香港的房屋問題是土地供應不足，最終令到樓價不斷上升，但明日大嶼何止遠水救近火，根本是空中樓閣，十畫都未有一撇，又如何解決香港的房屋問題？老友的話並不全對，香港並不是沒有土地，而是香港政府沒有土地使用權，因為大部分可以用作建屋土地都是在地產商及鄉紳手上，政府根本是無兵司令，明日大嶼即使未受精(未正式啟動)，但仍然可以作為一支新軍，沒有這支軍隊，香港的土地問題就永遠不會解決。

官商不合作 土地供應永不能解決

老友話，只要政府在收取補地價方面將就一下，土地自然會源源不絕。其實，政府很難與地產商達成補地價協議，地產商一定會在樓市最淡靜時申請補地價，政府是不敢接受，恐怕當樓市回升，地產商高價賣樓，就會被人話官商勾結，水洗都唔清。地產商是生意人，又怎會在樓市熾熱時申請補地價，或者在淡靜時用高價將農地轉用途，官商如果唔勾結，土地供應問題就永遠不會解決。

老友又話，除了地產商，有不少農地在鄉紳手中，同鄉紳協商一下，土地供應問題就應不是問題，這應該是關乎價錢的問題，鄉紳要求的土地價錢與明日大嶼差不多。

不過，明日大嶼的土地是清水地，鄉紳的土地仍然面對鄉民保衞家園的問題，不過，政府是不會拒絕鄉紳的土地，只要鄉紳父老唔好堅持要價咁高。

發展郊野公園邊陲土地 環團必反對

老友又問（有冇搞錯，咁多問題），有人建議政府發展郊野公園邊陲用地，但政府已經一口拒絕，當政府有意發展郊野公園邊陲土地，立刻就會有環保團體出嚟反對，都唔知要搞幾耐，不如專心一致搞明日大嶼。

老友話，政府與地產商及鄉紳不合作，未來的供應一定減少，樓價飈升，林鄭一定要孭鑊。老友可能冇留意《施政報告》，未來10年公營房屋的土地有晒着落，10年之後，明日大嶼可以到位，所以林鄭才會積極推行明日大嶼計劃，無論地產商或者鄉紳都是生意人，不會同錢作對，很快就會同政府合作。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]