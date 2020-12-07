曾淵滄：匯控渣打勢重新派息

過去5年，匯控是高息股，每年派息0.51美元，折合港幣4元，匯控手頭現金充足，絕對有錢派息，今年中的末期息已經除淨了待派發，卻遭英國政府叫停，因此，有理由相信一旦恢復派息，會每年依然派息4元，過去兩個月多月，匯控股價從不足28元回升，也引領了恒指回升，是舊經濟股翻身的好榜樣。目前匯控股價已回到今年4月初宣布不派息前的水平，換言之，匯控不派息的陰影已消失，近期買匯控的人已經預計明年有股息收，匯控今後股價能不能再反彈，很大程度得看兩個條件：第一個條件是市場對匯控前途的預測，第二個條件是市場願意付多少錢來買一隻一年派息4元的股份？

匯控每年料仍派4元

前陣子，不少投資者認為匯控因孟晚舟事件得罪了中國政府，以後一定無運行，過去，香港就出現不少聲音說匯控應該再遷冊，把註冊地點搬回香港，近日，匯控內部也在研究放棄在美國的零售銀行業務……不過，上述種種，在我眼中，只不過是落井下石的言論罷了。

股市走在經濟與傳媒之前

儘管目前美國疫情嚴重，但是美股已經創新高，疫苗在英國正式上市肯定是好消息，這說明投資者是向前看，看到的是疫情過後的投資環境，而不是目前嚴重的疫情，倒反而是香港，疫情第四波使到傳媒天天就以疫情為最重要的新聞來報道，香港傳媒的視角竟如此短窄？幸好，香港股市的投資者已經懂得把握機會，把匯控股價推回4月初的水平，銀河娛樂（0027）股價更是破頂創出52周新高，把疫情的打擊全部消化掉了。過去許多年，我們經常說股市走在實體經濟的前面，當然也走在傳媒輿論的前面，這說明了國際間股市投資者的眼光最準確，投資者的真金白銀來投注於他們的預測，而經常是準確的。

國際投資者 賭中美關係改善

目前，美股中正在不斷地創新高的股份有晶片股、汽車股、運動服飾股，這類股未來真正的大市場不是美國，而是人口為美國4倍的中國，這些股股價創新高意味着國際投資者已經以金錢賭中美關係的改善，美國產品、品牌將在中國市場佔有重要位置，大國與大國之間，不可能永遠為敵或永遠為友，打打合合，才是長久正常的關係。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]