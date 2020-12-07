王弼：弱美元 美股仍有錢途

今年二月新冠疫情打擊全球前，美股的貪婪度就達99，結果股市從高位暴跌三成，股市於3月20日見底，當時的貪婪指數近乎0，即極度恐慌，人人恐慌時，如果閣下夠膽貪婪地入貨，現在一定贏到開巷。貪婪指數隨後幾個月慢慢回升，到9月3日新經濟股炒得火紅的時候，貪婪指數又達80的危險警戒線，當時市場氣氛一面倒看好科技股，完全沒有看淡的理由，那知梟雄孫正義已經做嘢屈機，大手買入期權炒爆科技股，那次納指調整高達15%，標普500指數調整也達10%，所以王弼不是亂說的，貪婪指數一旦超過80水平，便要小心（上周五輕微回落，但仍達88）。

投資組合升3% 沽1%套現

近來升市非常全面，可謂豬狗皆升，本人不斷高呼買石油股的時候，穩陣之選的石油股ETF(XLE)由10月低位計，升了50%不在話下，一些早前頻臨破產的油公司或資源股，更以倍數上升。說了這麼多，目前是沽貨套現的時候嗎？這種二元非黑即白的問題，質素實在太差，貪婪指數達88，我堅信應該快會出現一個像樣超買的調整，但應該很快見底。另外，沽貨亦有許多方法，個市升到癲咗，貨一定要沽，我的做法，例如上周五，見投資組合總數單日升了3%，便沽掉1%的貨套現。其實，這種套現速度，只體現了我也是一個貪心的人，但我也是血肉之軀，凡心太重，無法完全驅除貪念，這種套現方法是否可取，讀者們自己掌握好了。

目前投資市場有另一個投資主題，就是美元崩潰論，確實美元跌得頗急，我目前被困加拿大，但稿費收入是港元，這層面上就是美元下跌的受害者。不少人問我，美元和港元不斷下跌，買什麼保值好？其實美元下跌，本欄的讀者不應覺得驚訝，事實上，所有紙幣Fiat Currencies對股市和許多資產都在下跌，只不過是近來美元相對其他紙幣如歐元、日圓和人民幣等的貶值速度更快而已，因此本欄不斷重申，每個人都不可停止投資之餘，更須大量投資，細細注大大聲那種炒法，只是娛樂而已，對整體財富抵禦通脹蠶食的作用不大。

貨幣貶值 買股票保值

如果正面地看今次美元的跌浪，其形態似2009年的那一浪，就是美匯指數在2008年尾和2009年頭股災最激烈的時候因避險急升，當股市跌定，市况最差的情况已過，美元就開始長期下跌。今次新冠疫情，股市最低點出現在3月20日，而美匯指數在3至5月築頂，6月便開始下跌，如由6月開始計，已跌了半年。2009年美匯見頂時，要跌至2011年才見底，足足跌了兩年，但中間有一次非常強勁的反彈。

無論如何，目前美元只跌了半年，應再可多跌半年，而美匯下跌的銅板另一面，就是環球股市會持續強勢，所以當人問美元弱買什麼保值，其實答案呼之欲出，就是要買股票，其實無論是英國、德國、日本等股市，踏入11月，表現比起美股毫不遜色，反而貨幣和美元掛鈎的港股就跑輸美股。目前環球股市大漲，是聯儲局弱美元政策下的結果，如果美元不跌，股市就不可能這麼強，所以，加拿大紙的確升了，我食餐飯都貴咗，但股市升幅更大。你說弱美元是壞事還是好事？

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]