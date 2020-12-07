經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明

【明報專訊】筆者早於今年3月提出，政府要滴水不漏地堵截輸入新冠個案，同時指出家居隔離不可靠，所以由高危地區來港的人士必須定點隔離。我又建議，除定點隔離外，政府還應聘用專人看守，絕不容許有人違反隔離令。可惜政府不但沒有採納，還容許很多「例外」的人士毋須檢疫，結果造成第三波的疫情。

政府矢口否認7月初香港新冠個案急升與豁免檢疫措施相關，但7月19日終於宣布啟動社區隔離設施，要求所有經機場入境人士需接受病毒測試，檢測結果呈陰性才可回家14日強制檢疫。等候檢測結果期間，這些人士須暫住政府租用的酒店。

政府未做到獎罰分明 以致錯殺無辜

但據了解， 隔離設施不但無人看管，還容許外人到訪。若然到訪人士因而染疫，豈不會在社區播毒？此外，政府也決定暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士（豁免人士）的檢測及檢疫安排。

如今第四波疫情大爆發，一個原因當然是堵截輸入個案有甩漏，而另一個原因則是有港人因「抗疫疲勞」不檢點引發社區大爆發。顯然，如果沒有人群聚集參與高危活动，零星的感染不會演變成大爆發。然而筆者認為政府未有做到獎罰分明，以致出現錯殺無辜的情况。

一個獎罰分明的辦法是：只要某處所出現爆發(即多於一個人染病)，如果發現有違反指定的要求，該處所就要重罰。重罰指高額罰款，會大大增加負責人積極防疫的動機。同時，只要某處所不違反指定的要求，就不要向其「加辣」。

推第三期「保就業」可表抗疫決心

最近政府對食肆一概加辣，由四人一桌收緊至兩人一桌，並要求晚上10時必須停止服務，就是過於嚴苛。其實，只要是核心家庭同桌吃飯，即使超過四人也應容許。一旦有客人出現感染，又發覺同桌吃飯超過四人又涉及多於一個家庭，該桌各人均應重罰。 政府暫不推第三期「保就業」，筆者明白乃基於財赤考慮。但仍贊成應推，以表示政府對控制疫情有破釜沉舟的決心。但保就業不能亂派錢，私家醫院要收錢可以，但也應收政府轉介的病人，沒有經營困難的如超市更根本沒有資格受惠。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
王弼：弱美元 美股仍有錢途
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資