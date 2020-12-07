何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明

政府矢口否認7月初香港新冠個案急升與豁免檢疫措施相關，但7月19日終於宣布啟動社區隔離設施，要求所有經機場入境人士需接受病毒測試，檢測結果呈陰性才可回家14日強制檢疫。等候檢測結果期間，這些人士須暫住政府租用的酒店。

政府未做到獎罰分明 以致錯殺無辜

但據了解， 隔離設施不但無人看管，還容許外人到訪。若然到訪人士因而染疫，豈不會在社區播毒？此外，政府也決定暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士（豁免人士）的檢測及檢疫安排。

如今第四波疫情大爆發，一個原因當然是堵截輸入個案有甩漏，而另一個原因則是有港人因「抗疫疲勞」不檢點引發社區大爆發。顯然，如果沒有人群聚集參與高危活动，零星的感染不會演變成大爆發。然而筆者認為政府未有做到獎罰分明，以致出現錯殺無辜的情况。

一個獎罰分明的辦法是：只要某處所出現爆發(即多於一個人染病)，如果發現有違反指定的要求，該處所就要重罰。重罰指高額罰款，會大大增加負責人積極防疫的動機。同時，只要某處所不違反指定的要求，就不要向其「加辣」。

推第三期「保就業」可表抗疫決心

最近政府對食肆一概加辣，由四人一桌收緊至兩人一桌，並要求晚上10時必須停止服務，就是過於嚴苛。其實，只要是核心家庭同桌吃飯，即使超過四人也應容許。一旦有客人出現感染，又發覺同桌吃飯超過四人又涉及多於一個家庭，該桌各人均應重罰。 政府暫不推第三期「保就業」，筆者明白乃基於財赤考慮。但仍贊成應推，以表示政府對控制疫情有破釜沉舟的決心。但保就業不能亂派錢，私家醫院要收錢可以，但也應收政府轉介的病人，沒有經營困難的如超市更根本沒有資格受惠。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]