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何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票

【明報專訊】進入12月，原本假期氣氛漸濃，生活步伐可以稍稍放慢一些，適時安排一下一些聯誼活動。可惜事與願違，因為香港的疫情出現了群組爆發，令政府不得不再次收緊防疫措施，以防疫情進一步蔓延。最後，令不少朋友原定打算在12月要跟親友共聚的計劃打亂了。有不少餐廳起初曾努力製作有關聖誕節和新年套餐的宣傳，希望在2020年末時追回部分失去了的生意。按現時這種情况推算，這個如意算盤可能打不響了，對不少餐飲業來說，損失了這個聖誕黃金檔期，真是苦不堪言。

實際成交減 市場易波動

在政府保就業計劃結束後，個別行業公司有可能在明年初會出現結業的情况，令身處其中的一群打工仔有機會面對更艱苦的春節年關。筆者相信，這些疫情對社會人力資源的延後情况，會陸續在未來兩季出現，香港已沒有太多本錢讓疫情再在這裏肆虐了。

股市成交在本周仍保持在千億以上，市况平穩，不過，如果細心一想，周一由於是國際指數成分股調整的日子，當天尾市有超過800億元的成交相信都是跟指數成分股買賣有關。而之後的數個交易日，雖然仍有過千億的成交，但當中其實也包括了好幾宗大型的配售項目，因此，實際在二手市場的交易額相信是減少了的。在未來兩周，這個情况仍會持續。因此，在低成交的日子，如果出現意料不到的事件，市場波幅有機會比平時要大。仍在市場馳騁的你，就要注意市場波動的風險。

疫情控制得好 市場表現較佳

回到2021年市場展望的主題上，上周我們已討論過一個關鍵市場，今周我們就討論另一個重要市場——中國市場。市場的偏好其實仍然非常容易了解，哪個地區在防疫控制相對成功，疫情對經濟影響相對較輕的地方，市場的年初至今的表現都相對較好，其實包括中國內地，台灣和韓國等市場。但隨着11月大選過後和疫苗消息湧現，市場的偏好完完全全來了一個逆轉，年中落後的東南亞市場拾級而上。筆者相信，這個情况會持續到明年初，影響2021年的開局。

環保行業趨成熟可看好

之前討論過有關資金由西向東移的趨勢，如果資金往東來，在這一邊廂的大巿場——中國市場，定必是受投資者青睞的一個重要市場。如果從2021年盈利增長的角度看，有分析師認為，中國相關股票在明年預計可以有17%的增長，相對今年的情况甚有改善。當然有讀者認為，不少其他市場今年深受疫情影響，以致在低基數效應下，明年增速可能會更高，市場不會更吸引嗎？但我想，如上面所述，這說法只會影響2021的開局，但當各自市場調整這想法後，投資者將更關注盈利往後的持續能力。在這一點上，有着改革紅利的中國市場將更顯其投資價值。因此，在中國市場的投資部署上，年初仍可以沿用復蘇、正常化等概念去尋找周期相關機會，但如果以全年計算，我更傾向於一些持續受惠於結構趨勢主題。例如：愈趨成熟的環保行業，持續改革和開放的資本巿場和更具國際競爭力的科研領域。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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