經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰

【明報專訊】早前，漫畫大王黃玉郎入稟控告文化傳信（0343）在未經創作人黃同意下，擅自註冊《小流氓》商標，涉及侵權，文化傳信則入稟區域法院，指它授權黃玉郎的公司玉皇朝出版《龍虎門》及《新著龍虎門》，惟玉皇朝未有按合約繳付版稅，拖欠版稅逾264萬元，更向高等法院提出對玉皇朝的清盤呈請。

因刊物條例 《小流氓》改名《龍虎門》

查《小流氓》是黃玉郎成名作品，寫到第99期，因港英政府收緊對不良刊物的條例，因而改名《龍虎門》，繼續出版。後來黃玉郎寫到風山水起，統一香港漫畫市場，買下了當時第二暢銷的報章《天天日報》，多本雜誌銷路佔全港市場的40%，還把公司上市，名為「玉郎集團」，1987年市值最高時，超過十億元，這時黃還不到40歲。

然而，在此之後，黃玉郎的好運忽然逆轉。其後他牽涉到官司，身陷囹圄，因被幾個親信輪流出賣，公司拱手讓人，輾轉落到今日的大股東手上，改名「文化傳信」。

《龍虎門》在當日上市文件中，明確寫明屬於上市公司，沒有爭辯餘地。想不到《小流氓》居然在今日互相爭奪。我常常說，我很想把《小流氓》改拍成電影，因為橋段實在好，只是一直未找到投資者，所以未可購買版權。至於官司的雙方，黃玉郎和文化傳信，都算認識，但不熟。

[周顯 投資二三事]

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