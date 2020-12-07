周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰

因刊物條例 《小流氓》改名《龍虎門》

查《小流氓》是黃玉郎成名作品，寫到第99期，因港英政府收緊對不良刊物的條例，因而改名《龍虎門》，繼續出版。後來黃玉郎寫到風山水起，統一香港漫畫市場，買下了當時第二暢銷的報章《天天日報》，多本雜誌銷路佔全港市場的40%，還把公司上市，名為「玉郎集團」，1987年市值最高時，超過十億元，這時黃還不到40歲。

然而，在此之後，黃玉郎的好運忽然逆轉。其後他牽涉到官司，身陷囹圄，因被幾個親信輪流出賣，公司拱手讓人，輾轉落到今日的大股東手上，改名「文化傳信」。

《龍虎門》在當日上市文件中，明確寫明屬於上市公司，沒有爭辯餘地。想不到《小流氓》居然在今日互相爭奪。我常常說，我很想把《小流氓》改拍成電影，因為橋段實在好，只是一直未找到投資者，所以未可購買版權。至於官司的雙方，黃玉郎和文化傳信，都算認識，但不熟。

[周顯 投資二三事]