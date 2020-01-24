摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508

【明報專訊】納斯達克100指數本周再創新高，恒生科技指數受ATMX回吐拖累下仍錄得下跌，多日於8000點上落，走勢未能跟隨美股。港股板塊輪動持續，匯豐、內銀內險支撐大市，相反，科技股及汽車股反彈乏力。傳統經濟股繼續受追捧，平保（2318）股價連升4日，上周五以全日最高97.85元收市，逼近今年高位98元，其A股本周已率先破頂，而H股目前仍約12%折讓。輪證資金流方面，好友獲利離場，截至周四的過去5日好倉累計流出2400萬元，同期淡倉錄940萬元流入。
如投資者繼續看好平保，好倉可注意平保購19508，行使價110.09元，實際槓桿約8.8倍，2021年5月31日到期；部署做淡可注意平保沽16505，行使價83.83元，實際槓桿約6.6倍，2021年7月30日到期。以上數據截至2020年12月4日收市。
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