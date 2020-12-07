劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈

恒指上周一急回超過2%後回升，全周僅跌58點或0.22%；國指反彈力稍遜，全周跌1.54%；大市上周日均成交1766億元，高於60天平均逾三成，交投暢旺受到指數換馬、配股等因素影響。

恒指去年8月低位回升，反覆向上，形成上升通道，直到今年初曾升穿通道頂部，出現突破，但很快後勁不繼，並急轉直下；若然將去年8月形成的上升通道，套在今年4月以來走勢，恒指正於通道頂嘗試向上打開缺口，展開新升浪（見圖），但要慎防突破不成，或會回試通道底甚至變跌穿，屆時將會回落至約25,000點水平。

大市升跌比例接近 未有明顯方向

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率44比56，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約一成，大市好淡爭持；踏入11月下旬以來的18個交易日，大部分時間都是個別發展，其間上升比例平均為49%，中位50%，升跌比例有七成時間以四六或五五開。上周計，升跌比44比56，前周為57比43，未有明顯方向。

至於行業的表現可以看到好淡分野，本報數據庫追蹤30個行業，上周升跌各佔一半，能源及相關、基建及建材、內房及物管跌逾4%表現最差，其次汽車及相關跌近4%。環保及新能源上周升近半成表現最強，主要受保利協鑫（3800）大漲逾五成帶動；受惠疫苗概念的行業做好，航空及相關升4%，公路鐵路、博彩及消閒升逾3%。

頤海近100元料沽壓增 跌穿88元嚴守止蝕

上周餐飲股海底撈（6862）、九毛九（9922）先後反彈，但未擺脫上落格局；相比下，火鍋調味料頤海（1579）仍處於低位，可以留意。第四季以來，頤海的股價由高位大幅回落超過三成，主要受到客戶海底撈採取市場化定價，預料將會對頤海供應的產品價格造成壓力。不過，近年頤海圍繞火鍋調味料、中式複合調味料、方便速食及休閒食品等推出新產品，配合積極擴展銷售渠道，已大大減少對海底撈依賴。天氣轉寒，有助刺激火鍋或其他調味料需求，頤海可以受惠。

股價方面，近1個月頤海力守88元低位支持，走勢喘定，可博短線反彈，預計逼近100元大關沽壓會增大。倘若跌穿88元要嚴守止蝕。

[劉思明 數據尋寶]