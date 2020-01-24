金子：大行唱好 小米牛證吼68516

新舊經濟股繼續個別發展，小米（1810）公布大額配股計劃，消息公布後ATMX股價轉趨波動，惟北水有低吸，上周四小米淨吸11.45億元人民幣，其次買入騰訊（0700）金額超過8.8億元。

美團本周一正式成為恒指成分股，股價向好。輪證資金亦有留意美團機會，過去5天好倉有超過1.4億元淨流入為市場好倉吸資最多股價。恒指波幅指數跌至9個月以來低位，反映投資者預期短期大市有可能保持較牛皮的走勢，於不太波動市况捕捉機會，或擔心波動性或會再跌，投資者可考慮以不太受波幅因素影響牛熊證應市。上周小米配股股價後先跌後回升，其阻力位為26.1元，而支持位在23.17元，故可貼近24元左右買入其牛證（68516）。中金發表研究報告預計，小米對明年手機出貨和互聯網收入的抬升有了充分準備，小米在第三季度智能手機出貨量僅次於三星和華為，按年增長42.5％，上調公司出貨量預測。維持對公司「優於大市」評級，並調升目標價至34元。中金表示，高端市場佔有率提升，以及海外更多月活躍用戶將驅動公司明年強勁增長。

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