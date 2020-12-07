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蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元

【明報專訊】希望教育（1765）於內地提供高等教育服務，營運十多間本科院校和職業學院。近期公布的年度業績增長強勁，未來同時有內生增長和潛在併購推動，值得吸納。

截至8月底之12個月，公司收入按年升45%，受學生人數增加63%所帶動；經調整毛利率擴闊5.4個百分點至52.4%，因規模效益和成本控制所致；經調整純利升61%，較上半年度之55%增速加快。

截至10月15日，在校學生人數按年增加39%至194,554人，人數於高等教育股之中排第二，部分增長來自完成收購馬來西亞英迪教育集團。未計潛在併購，管理層目標於3至5年內達到年均15%至20%收入增長，純利增長目標更高。

希望教育最近一宗收購於10月中公布，增持世紀鼎利(深：300050），完成後將持有其29.76%股權。此收購有助希望教育開拓「輕資產模式」。世紀鼎利主要從事職業教育業務，及提供移動通訊服務和物聯網服務，於高等教育課程研究和院校管理有領先地位。

自從首家「鼎利學院」於2015年成立，鼎利已與37家大學和職業學院合作，營運19家鼎利學院和18個主要合作項目。希望教育於全國招生能力強，將有助鼎利招生（目前鼎利之校舍利用率僅40%至50%，大有增長空間），並且目標於3年內將鼎利學院數目增至100家。

於8月底，希望教育手頭有31億元人民幣，將尋求更多併購機會。我們的行業分析員估計，公司之2021至23年度經調整盈利年均複合增長25.4%，高於行業平均之22%。本年度預測市盈率16倍，估值吸引。股價走勢上，10月開始營造「頭肩底」利好形態，若升穿頸線2.3元，量度目標2.8元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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