潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引

這給亞洲各個經濟體的央行留下了很大的空間去削減名義利率，來刺激經濟。儘管亞洲各個經濟體的表現在第三季出現反彈，仍然遠低於它們的潛力。此外，由於區內經濟體的決策者還認為，減息乃是緩和它們的貨幣持續升值的工具，投資者應該預期，亞洲區將會進一步減息。對於亞洲區的債券市場來說，這乃是利好的發展。

亞債實質利率高於10年平均 減息空間大

亞洲區的經濟體將會進一步放寬貨幣政策的理由很明確。儘管它們的經濟活動已經由從第二季的谷底回升，但它們絕大多數仍然存在相當大的負數產出缺口（Output Gap）（即是實際產出低於潛在產出，見圖1）。

在東南亞，這個現象就尤其明顯。因為東南亞的經濟體受到新冠病毒大爆發的影響較大，但當地的製造業板塊卻較少受惠於電子業的上升周期。在經濟不確定性仍然明顯的情形下，使用減息的方式將會減少進一步的財政支持和刺激措施的成本。

如果亞洲區的中央銀行有意放寬貨幣政策，現時也是十分適合的時機。因為能源價格疲弱，以及消費者的需求受到壓抑，意味着它們的通貨膨脹率相當溫和。另一方面，它們又出現創紀錄的貿易盈餘（部分是因為進口能源的成本下降），支持它們的貨幣升值，並且抑制了出現輸入通脹的風險。

減息傷害較小 或是首選方案

因此，若以環球標準來說，亞洲區的實質政策利率其實屬於偏高。事實上，亞洲區很多國家的實質利率不但是正數，而且還高於過去十年的平均水平。這顯示了，它們的貨幣政策不能說是寬鬆，它們的中央銀行有足夠的空間進一步放寬貨幣政策。而從亞洲區決策者的角度來說，減息還有另一個好處──透過減少利差交易的空間，減息可能有助於減緩當地貨幣的升值。

最近幾個星期，韓國和泰國的財政部長都不約而同呼籲央行採取行動，來壓抑貨幣升值，以保護它們的出口競爭力以及國內脆弱的經濟復蘇。當然，兩國的中央銀行可以好像夏季那樣，直接在外匯市場進行干預，來壓抑貨幣升值。但是，直接干預可能會令兩國被美國財政部標籤為「匯率操縱國」，因而可能受到美國的懲罰性制裁。至於其他減緩貨幣升值的方法，例如實行資本管制，則可能會對投資者的情緒造成長期傷害。因此，衡量過後，減息可能是首選的方案。

長期國債孳息率仍偏高

亞洲各國可能進一步減息，意味着亞洲貨幣債券仍然是有吸引力的投資工具。受惠於穩定的本地儲蓄以及相對於發達市場較高的孳息率，亞洲債券市場在過去幾個月已經表現強勁。但由於以下兩個原因，亞洲債券市場還有可能進一步上升：

首先，較早時的貨幣寬鬆政策的影響，還未完全傳遞至債券市場。即使很多市場的名義短期利率處於創紀錄的低位，但相對於以往的貨幣寬鬆周期，長期政府債券的孳息率仍然偏高（見圖2）。這麼闊的息差，會令到在岸投資者有動機去承受時間風險。進一步減息，只是令到長期利率和短期利率比較一致。

其次，如果亞洲區的中央銀行面對愈來愈大的政治壓力要遏抑貨幣升值，它們可能會改用非常規的寬鬆政策，印尼和菲律賓已經在這方面試過水溫。同時，由於韓國和泰國進一步削減政策利率的空間有限，兩國的決策者已經暗示，他們下一步會考慮採取量化寬鬆措施。

如果現時由貿易等外部因素驅動的進一步貨幣升值壓力，迫使亞洲的中央銀行改為採用非常規的寬鬆貨幣政策，那麼即使貨幣貶值風險有限，區內的孳息率仍然有可能跌至新低。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]