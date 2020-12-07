經濟
潘迪藍 國際視野

投資策略

潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引

【明報專訊】3星期前，印尼和菲律賓的中央銀行分別將政策利率降低0.25厘，這乃是兩國自今年夏季以來首次減息。儘管此舉令市場有些感到意外，但環顧整個亞洲的經濟體，現時的實質利率通常都是正數，在某些國家或地區，甚至比其長期平均水平還要高，而通貨膨脹率則屬於溫和。

這給亞洲各個經濟體的央行留下了很大的空間去削減名義利率，來刺激經濟。儘管亞洲各個經濟體的表現在第三季出現反彈，仍然遠低於它們的潛力。此外，由於區內經濟體的決策者還認為，減息乃是緩和它們的貨幣持續升值的工具，投資者應該預期，亞洲區將會進一步減息。對於亞洲區的債券市場來說，這乃是利好的發展。

亞債實質利率高於10年平均 減息空間大

亞洲區的經濟體將會進一步放寬貨幣政策的理由很明確。儘管它們的經濟活動已經由從第二季的谷底回升，但它們絕大多數仍然存在相當大的負數產出缺口（Output Gap）（即是實際產出低於潛在產出，見圖1）。

在東南亞，這個現象就尤其明顯。因為東南亞的經濟體受到新冠病毒大爆發的影響較大，但當地的製造業板塊卻較少受惠於電子業的上升周期。在經濟不確定性仍然明顯的情形下，使用減息的方式將會減少進一步的財政支持和刺激措施的成本。

如果亞洲區的中央銀行有意放寬貨幣政策，現時也是十分適合的時機。因為能源價格疲弱，以及消費者的需求受到壓抑，意味着它們的通貨膨脹率相當溫和。另一方面，它們又出現創紀錄的貿易盈餘（部分是因為進口能源的成本下降），支持它們的貨幣升值，並且抑制了出現輸入通脹的風險。

減息傷害較小 或是首選方案

因此，若以環球標準來說，亞洲區的實質政策利率其實屬於偏高。事實上，亞洲區很多國家的實質利率不但是正數，而且還高於過去十年的平均水平。這顯示了，它們的貨幣政策不能說是寬鬆，它們的中央銀行有足夠的空間進一步放寬貨幣政策。而從亞洲區決策者的角度來說，減息還有另一個好處──透過減少利差交易的空間，減息可能有助於減緩當地貨幣的升值。

最近幾個星期，韓國和泰國的財政部長都不約而同呼籲央行採取行動，來壓抑貨幣升值，以保護它們的出口競爭力以及國內脆弱的經濟復蘇。當然，兩國的中央銀行可以好像夏季那樣，直接在外匯市場進行干預，來壓抑貨幣升值。但是，直接干預可能會令兩國被美國財政部標籤為「匯率操縱國」，因而可能受到美國的懲罰性制裁。至於其他減緩貨幣升值的方法，例如實行資本管制，則可能會對投資者的情緒造成長期傷害。因此，衡量過後，減息可能是首選的方案。

長期國債孳息率仍偏高

亞洲各國可能進一步減息，意味着亞洲貨幣債券仍然是有吸引力的投資工具。受惠於穩定的本地儲蓄以及相對於發達市場較高的孳息率，亞洲債券市場在過去幾個月已經表現強勁。但由於以下兩個原因，亞洲債券市場還有可能進一步上升：

首先，較早時的貨幣寬鬆政策的影響，還未完全傳遞至債券市場。即使很多市場的名義短期利率處於創紀錄的低位，但相對於以往的貨幣寬鬆周期，長期政府債券的孳息率仍然偏高（見圖2）。這麼闊的息差，會令到在岸投資者有動機去承受時間風險。進一步減息，只是令到長期利率和短期利率比較一致。

其次，如果亞洲區的中央銀行面對愈來愈大的政治壓力要遏抑貨幣升值，它們可能會改用非常規的寬鬆政策，印尼和菲律賓已經在這方面試過水溫。同時，由於韓國和泰國進一步削減政策利率的空間有限，兩國的決策者已經暗示，他們下一步會考慮採取量化寬鬆措施。

如果現時由貿易等外部因素驅動的進一步貨幣升值壓力，迫使亞洲的中央銀行改為採用非常規的寬鬆貨幣政策，那麼即使貨幣貶值風險有限，區內的孳息率仍然有可能跌至新低。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

上 / 下一篇新聞

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資