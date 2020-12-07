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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？

【明報專訊】聖誕節快到，今年美股回報不錯，即使年初持有至今也應很滿足，若大膽於3月或4月入市更是賺到笑。當中又以Tesla（TSLA）的股東賺得最開心，公司年初至今股票升了6倍。

另一方面，沽空了Tesla的，自然是輸到傻。Jim Chanos曾經早早預言Enron（安然）造假，並早早沽空，後來Enron爆煲，此人大賺一筆。及後他轉戰其他公司，成績還算不錯，但在Tesla一役卻重創。Jim Chanos言出必行，並非日日叫「爆煲」而不敢沽空之輩。他也願賭服輸，早前認輸，並向Tesla的Elon Musk致敬，說了一句：「Good Job！（你好嘢！）」

沽空大戶Mike Burry：近乎沒盈利 估值超貴

現在仍然高調持有Tesla短倉的，最著名的應該是Mike Burry。此人正是《The Big Short（沽注一擲）》所描述的主角之一，沽空次按相關產品，在金融海嘯中大賺一筆。早前他再高調在Twitter帖文，Tesla股價也調整，但只是一天。

沽空Tesla的理由，沒有什麼新意，還是那些：公司近乎沒有盈利，會計上的利潤只是來自碳排放交易。公司銷售一年才升15%，和「高增長」似乎有點距離。而公司估值超貴，出車量是傳統車廠的N分之一，市值卻是幾十家車廠加起來的總和。固然好友嗤之以鼻，此類論調一年前也說過。不過話說回頭，再好的東西也有個價，Tesla市值已超過5000億美元，還有多少上升空間？可以參考的是，全世界最大市值的蘋果是2萬億美元。

Tesla遲遲未入指數 或與「盈利質素」有關

來到年尾，小弟相信Tesla好淡之戰，應該會進入新一章。關鍵是Tesla將會於12月21日進入標普500指數。受此因素刺激，Tesla一個月的股價已升了40%。

話說回頭，指數出出入入常有，為何「這次不同」？因為Tesla現在已經是美國第六大公司。如此巨型的公司一次納入指數，當然會對市場及股價造成相當大的影響。

不太熟悉美股的讀者或會覺得奇怪，為何Tesla現在才加入指數？公司市值早已經是美國頭500位以內，其他條件也符合。關鍵是標指500指數要求公司要達到連續4季盈利，但Tesla在9月已經符合這項資格，不知何解等到12月才肯納入。可能是和公司的「盈利質素」有關，也可能是因為指數公司和基金需要溝通一下如何應對。

那為何之前沒有此類問題出現？因為以前極少有一直虧損的公司可以炒到如此大市值。所以今次Tesla入指數，是史無前例。讀者可以想像到，追蹤標普500指數的被動基金，定必要跟機買入Tesla，要一夜間將如此龐然巨物吞下，實在像天文現象般值得觀察。

但除了以上的吹水論述外，股市的東西，量化最緊要。有多少被動基金追蹤標普500指數？答案是46,000億美元。有多大？可以比較一下，追蹤恒指的被動基金才200億美元。Tesla將在指數佔約1.5%（留意指數有500隻成份股！），所以被動基金買盤，大約是690億美元左右。

690億美元的買盤，聽上去似乎是天文數字，香港市場一天成交才100億至200億美元。但緊記，要量化。Tesla近期的日均成交，已經去到近260億美元。690億美元的買盤，大約等於3天成交左右。恒指季檢換馬時新貴的成交，往往也達到此數字。

短炒Tesla切記及時落車

無論如何，Tesla的估值肯定是超貴。固然貴的可以更貴，但也總有個譜。2000美元你還買不買？20,000美元呢？正如Jim Chanos所言，Elon Musk是能人所不能的鬼才，令無數沽空者輸到甩褲（他甚至製造了Tesla Shorts的短褲寄給沽空者）。但，全部沽空者抬離場後，往往是升勢去到尾聲。現在追入Tesla，參加聖誕派對，短炒一轉應是可以，也是見證歷史時刻。但切記及時落車，以往統計顯示，公司納入指數後，股價表現反而跑輸。

（作者為證監會持牌人士，沒持有以上股份）

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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